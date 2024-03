Tokat Belediyesi’nden “Tokfest” müjdesi

Sinema filmi öncesinde hitap eden Başkan Eyüp Eroğlu 12 ay boyunca vizyondaki filmleri birlikte izleyeceklerinin müjdesini verdi. Gençler için hazırladığı projelerden de bahseden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’a TokBucks adında Türkiye’de iddialı bir mekân açacaklarının müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşmasında şunları söyledi:

“2014 Yılında seçildiğimde Türkiye’nin en genç Belediye Başkanıydım ve gençlerimizle onlardan aldığımız güç ve heyecanla, gençlerimizle bugüne kadar birlikte yol yürüdük. Gençlerimizle değer vermeye çalıştık. Gençlerimiz için birçok etkinlikler ve projeler hazırladık ve hepsini bir bir hayata geçirdik. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte de gençlerimizle birlikte karar verecek birlikte şehrimize hizmet edeceğiz. İlk defa dün açıkladığım Tokat’ta çok kaliteli bir mekân yapıyoruz. Bu mekân Türkiye’de iddialı bir mekan olacak. İsmi ‘TokBucks’ İçerisindeki kaliteli ürünleri, harika mekânıyla ve ucuz fiyatıyla gençlerimizin hizmetinde olacak.

Bundan sonra 12 ay boyunca her ay bir vizyon filmini birlikte ve beraberce izleyeceğiz. Yine gençlerimiz için ‘TokFest’ ismini verdiğimiz festivalimizi yılda iki defa yapacağız. Kendi işletmesini açmak isteyen gençlerimize yönelik 100 Bin TL hibe desteği vereceğiz. Her zaman yanınızdayız, her zaman yanınızda olmaya devam edecek ve bu şehirde daha nice başarılara birlikte imza atacağız inşallah” dedi.

Başkan Eroğlu, konuşmasının ardından vizyondaki filmlerden biri olan “Dune - Çöl Gezegeni -2” filmini hemşerileriyle birlikte izledi.