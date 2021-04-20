Tokat çöreği, Ramazan sofralarını süslüyor

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Tokat, zengin geleneksel lezzetlere de sahip. Kent ile özdeşleşen yöresel lezzetler arasında yer alan Tokat çöreği, lezzetinin yanı sıra hafifliği ve tok tutma özelliği sayesinde Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Nohut mayası ile mayalanan hamur 3-4 saat bekletiliyor. Daha sonra şekil verilip fırında pişiriliyor.

Kentteki fırınlarda da ramazan ayı dolayısıyla çörek yapımında yoğunluk yaşanıyor. Gramajına ve katkı maddesine göre 10 ila 20 lira arasında satışa sunulan çörek, Tokat'ın yanı sıra diğer illerden de talep görüyor. Dayanıklılık süresi 1 hafta kadar olan çörek, istek üzerine yurt dışında yaşayan Tokatlı gurbetçilere de gönderiliyor.

Yeni nişanlanan kıza damat adayı tarafından ramazan ayında götürülen Tokat çöreğine ise "gelin çöreği" adı veriliyor.

‘ORUÇ TUTULMASINI KOLAYLAŞTIRIR’

Tokat çöreği ustası Mustafa Kiriş, AA muhabirine, babasından devraldığı mesleğini 26 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Yaptıkları çöreğin Tokat'a has bir ürün olduğuna işaret eden Kiriş, "Hiçbir ilde olmayan, ramazan ayında yapılan bir çörek. Midenin rahatlaması için iftardan sonra ve sahurda çok faydalıdır. Oruç tutulmasını kolaylaştırır." dedi.