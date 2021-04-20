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Tokat çöreği, Ramazan sofralarını süslüyor

Seray Üstün Seray Üstün
20.04.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat çöreği Ramazan’da iftar ve sahur sofralarında yer alıyor. Lezzetini ve hafifliğini nohut mayasından alan çöreğin tuzsuz ve şekersiz çeşidinin yanı sıra cevizli, kuru üzümlü ve kakaolusu da bulunuyor.

Tokat çöreği, Ramazan sofralarını süslüyor

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Tokat, zengin geleneksel lezzetlere de sahip. Kent ile özdeşleşen yöresel lezzetler arasında yer alan Tokat çöreği, lezzetinin yanı sıra hafifliği ve tok tutma özelliği sayesinde Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

ÇÖREK2

Nohut mayası ile mayalanan hamur 3-4 saat bekletiliyor. Daha sonra şekil verilip fırında pişiriliyor.

ÇÖREK3

Kentteki fırınlarda da ramazan ayı dolayısıyla çörek yapımında yoğunluk yaşanıyor. Gramajına ve katkı maddesine göre 10 ila 20 lira arasında satışa sunulan çörek, Tokat'ın yanı sıra diğer illerden de talep görüyor. Dayanıklılık süresi 1 hafta kadar olan çörek, istek üzerine yurt dışında yaşayan Tokatlı gurbetçilere de gönderiliyor.

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Yeni nişanlanan kıza damat adayı tarafından ramazan ayında götürülen Tokat çöreğine ise "gelin çöreği" adı veriliyor.

‘ORUÇ TUTULMASINI KOLAYLAŞTIRIR’

Tokat çöreği ustası Mustafa Kiriş, AA muhabirine, babasından devraldığı mesleğini 26 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Yaptıkları çöreğin Tokat'a has bir ürün olduğuna işaret eden Kiriş, "Hiçbir ilde olmayan, ramazan ayında yapılan bir çörek. Midenin rahatlaması için iftardan sonra ve sahurda çok faydalıdır. Oruç tutulmasını kolaylaştırır." dedi.

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Ramazan ayının gelmesiyle işlerinin de arttığını dile getiren Kiriş, "Fiyatlarımız hemen hemen önceki yıllarla aynı. Günlük yaklaşık 50 çörek yapıyoruz. Talepleri gün uzun olduğu için yetiştirmekte zorlanmıyoruz." diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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