YEMEK

İftara Kalan Süre
--
Saat
--
Dakika
Advertisement
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Pandemide unutkanlık arttı! Uzmanlar hafıza güçlendiren beslenme önerilerini açıkladı

Pandemide unutkanlık arttı! Uzmanlar hafıza güçlendiren beslenme önerilerini açıkladı

Elif Yaman Elif Yaman
19.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi yaşamda birçok değişikliğe yol açtı. Evden çıkamadığımız bu süreçte beslenme şeklimiz ve yemek yeme saatlerimizde büyük farklılıklar meydana geldi. Bağışıklığımızı korumak için sağlıklı beslenmeye yönelmek önceliğimiz olurken, özellikle beyin sağlığımızı korumak, unutkanlık ve depresyonu engellemek için doğru besinleri tüketmek uzmanlar tarafından bu zor süreçte verilecek en doğru karar olarak değerlendirildi.

Pandemide unutkanlık arttı! Uzmanlar hafıza güçlendiren beslenme önerilerini açıkladı

Günlük yaşam alışkanlıklarımızda köklü değişikliklere neden olan pandemi yeme alışkanlıklarımızı da etkiledi. Yaşadığımız belirsizlik ve sosyal aktivitelerin rafa kaldırılması duyusal yeme problemleriyle birlikte unutkanlığın da artmasına neden oldu. Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, pandemi sürecinde özellikle yüksek yağ ve ilave şeker içerikli gıdalara yönelimin arttığını belirterek “Yapılan araştırmalar bu tarz beslenen kişilerin, Akdeniz diyeti ile beslenen kişilere oranla hafıza testlerinden daha kötü puan aldıklarını ve beynin hafıza bölgesi olarak adlandırılan hipokampus bölgesinin işlev bozukluğuna sebep olduğunu göstermektedir.Sağlıklı beslenme düzeninde yağ alımının azalması ve ilave şekerin neredeyse hiç kullanılmaması, vücudumuzdaki iltihabın azalmasına, vitamin ve mineral dengesizliklerinin iyileşmesine ve kolesterolü düşürerek beyin fonksiyonlarımızın da daha işlevsel hale gelmesine yardımcı oluyor." dedi.

Elif Gizem Anburnu

Hafızayı güçlendirmek için sağlıklı beslenmenin çok etkili olduğunu; özellikle B12, B6, B3 ve B9 (folat) vitaminleri ile magnezyum, çinko, bakır, demir, iyot, selenyum ve potasyum minerallerinin sinir iletimini düzenlediğini ve beyin işlevlerinde önemli rolü bulunduğunu vurguladı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu pandemide artan unutkanlığa karşı, hafızayı güçlendirici 9 beslenme önerisini anlattı ve önemli uyarılarda da bulunmayı ihmal etmedi.

İLAVE ŞEKER İÇERİKLİ BESİNLER TÜKETİLMEMELİ

Araştırmalar, rutin hayatında bol miktarda şeker ve ilave şeker içerikli yiyecekleri tüketen kişilerin tüketmeyenlere kıyasla daha zayıf hafızaya ve daha düşük beyin hacmine sahip olduklarını göstermiştir. Bu nedenle şekeri ve şekerli yiyecekleri azaltmak ve mümkünse şeker ihtiyacını meyvelerden karşılamak beyin sağlığına yapabilecek en güzel iyiliktir. Hem şekeri azaltmak sadece hafızaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınızı da iyileştirir.

4

HAFTADA İKİ GÜN YAĞLI BALIK TÜKETİN

Beynimizin yaklaşık yüzde 60’ı yağdan oluşurken beyin sağlığımız için özellikle yağlı balıklar da büyük önem taşıyor. Yapılan çalışmalar somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıkların ızgara veya fırın şeklinde tüketilmesinin beyindeki karar vermeyi kolaylaştıran, hafızayı güçlendiren ve duyguyu kontrol eden sinirlerin artışına katkı sağladığını göstermiştir. Aynı zamanda yeteri kadar balık tüketmek Alzheimer hastalığından ve depresyondan korunmaya da katkı sağlar. Belirsizliklerle dolu pandemi günlerinde sadece haftada 2 kez balık tüketerek ruh halimizi de iyileştirebiliriz.

3

ZERDEÇALI GÜNLÜK BESLENMENİZE EKLEYİN

Zerdeçal, güçlü bir antioksidandır ve vücutta anti-inflamatuar etki göstererek sağlığın korunmasına yardımcı olur. Son zamanlarda yapılan çalışmalar; zerdeçalın beyindeki hasarı ve nöronların sinir uçlarında gerçekleşen, hücre ölümüne sebep olan amiloid plak oluşumunu engellediği bulunmuştur. Sabahları yumurtanın üzerine, ara öğünde yoğurdun içerisine, et yemeklerinde de karışık baharatlarla beraber rahatlıkla beslenmeye ekleyebilirsiniz.

ÇİĞ KURUYEMİŞ TÜKETİN

Fındık, badem, ay çekirdeği, ceviz ve yer fıstığı gibi çiğ kuruyemişlerin içerdikleri E vitamini sayesinde, beyin hücrelerini; serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresten korudukları ve ilerleyen yaşlarda bilişsel gerilemeyi önleme/yavaşlatma potansiyeline sahip oldukları görülmüştür. Aşırıya kaçmayarak, günde bir avuç çiğ kuruyemiş tüketebilirsiniz.

1

HER GÜN BİR YUMURTA TÜKETİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Her sabah kahvaltıda 1 adet yumurta yediğinizde; B-6, B12 vitaminlerini, folik asit ve kolin gibi önemli besin öğelerini alırken; bu sayede yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi geciktirirken beynin küçülmesine de engel olabilirsiniz. Yumurta sarısında bulunan kolin, vücudumuzun ruh hali ve hafızamızı düzenlemesinde önemli bir mikro besindir” diye konuştu.

RAFİNE KARBONHİDRATLARI AZALTIN

Mutfakta geçirilen zamanın arttığını ve yeni tariflerin denendiğini ifade eden Arıburnu, "Pandemi ile birlikte mutfakta yeni tarifler deniyoruz ve bu tarifler daha çok kek, kurabiye, hamur işleri, ekmek ağırlıklı oluyor. Bunları yaparken de çoğunlukla beyaz un kullanıyoruz ki bu da bu tarz yiyeceklerin glisemik indekslerini yükseltiyor. Yani vücut bu karbonhidratları hızlı bir şekilde sindirerek kan şekeri seviyelerinde ani bir artışa neden oluyor. Çalışmalar, rafine karbonhidratlar açısından yüksek olan Batı diyetinin demans, bilişsel gerileme ve azalmış bilişsel işlevle ilişkili olduğunu göstermiştir" dedi.

ALKOLDEN UZAK DURUN

Tekrarlayan aşırı alkol tüketimleri, beyin üzerinde nörotoksik etkiler göstererek, hafıza yönetiminde rol oynayan beynin hipokampus bölgesine zarar verebilir. Hipokampus bölgesi zarar gördüğünde ani ve gecikmeli hafıza hatırlama testlerinde sürelerin uzadığı görülmüştür.

ÇİKOLATA TERCİHİNİZ BİTTER OLSUN

Kakao, içerisindeki flavonoidler sayesinde nöronların büyümesini uyararak ve beynin hafıza bölümlerine kan akışını arttırarak bellek performansımızın artmasına yardımcı olur. Tatlı ihtiyacı duyulduğunda öncelik muz veya kuru hurma gibi bir meyve ile kakaoyu karıştırmak olabilir. Fakat çikolata yemek istiyorsak da tercihimizi en az yüzde 70 oranlı bir bitter çikolatadan yana yapmak daha sağlıklı olacaktır.

LİF ALIMINIZI ARTIRIN

Lif, beyin sağlığı için önemlidir çünkü beyin büyümesini destekleyen bağırsak bakterilerinin beslenmesine yardımcı olur. Prebiyotik lifler, sindirim sistemimizde iyi bakterilerin büyümesine ve gelişmesine izin verir. Prebiyotik yiyeceklerin başında muz, domates, soğan ve mercimek bulunur. Prebiyotik yiyecekler yemenin aynı zamanda depresyon, stres ve kaygıyı azaltarak zihinsel sağlığa katkı sağladığı bilinmektedir.

Ağız bakımında nelere dikkat edilmeli?Ağız bakımında nelere dikkat edilmeli?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sadece Ramazan’da yapılıyor, talep yağıyorSadece Ramazan’da yapılıyor, talep yağıyor
Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Camdaki Kız'a bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

Camdaki Kız'a bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

Maldivler kaçamağı! Hayranları yakaladı

Maldivler kaçamağı! Hayranları yakaladı

Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren soru! 'Bu kuşak en zeki kuşak'

Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren soru! 'Bu kuşak en zeki kuşak'

Tatile gidince mutlu oldu! Poz üstüne poz

Tatile gidince mutlu oldu! Poz üstüne poz

Sahurda bu yemeklere dikkat! Gününüzü mahvedebilir

Sahurda bu yemeklere dikkat! Gününüzü mahvedebilir

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tadıyla görüntüsüyle vazgeçilmeziniz olacak!

Tadıyla görüntüsüyle vazgeçilmeziniz olacak!

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ayıla bayıla yiyoruz! Tam bir şifa deposuymuş

Ayıla bayıla yiyoruz! Tam bir şifa deposuymuş

Hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu!

Hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu!

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.