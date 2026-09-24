Tokat'ın ‘Çiğili Gömbe’sine yurt dışından yoğun ilgi! Lezzetinin sırrını açıkladı

Tokat köylerinde özellikle yaz aylarında hazırlanarak dondurucularda muhafaza edilen ve kış aylarında ısıtılarak tüketilen asırlık geleneksel lezzet Çiğili Gömbe, kent merkezinde pide fırını işleten Aycan Ateş (50) tarafından taş fırında üretilerek satışa sunuluyor. Yaklaşık 1 yıldır seri şekilde ürettiği gömbeleri kargo ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıran Ateş, gelen yoğun taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

KIZIK KÖYÜ USULÜ İLE YAPILIYOR

Gömbenin hazırlanış süreci ve çeşitleri hakkında bilgi veren işletme sahibi ve pide ustası Aycan Ateş, "Çiğili Gömbe, Tokat’ın köylerinde kışlık yiyecek olarak hazırlanan ve geleneksel olarak kışın tüketilen bir üründür. Gömbenin Artova ve Kızık köyü usulü olmak üzere 2 türü bulunuyor. Biz Kızık köyü usulü yapıyoruz. Mayasız hamurdan hazırlanıyor. Hamurun dinlendirilmesinin ardından tamamen çiğ sütün kaymağı kullanılarak şekillendiriliyor ve fırınımıza veriliyor. Pişme süresi yaklaşık 25-30 dakika sürüyor" dedi.

60 İLE VE YURT DIŞINA GÖNDERİYORUZ

Ürüne olan ilgiden memnun olduklarını belirten Ateş, "Şu an Türkiye genelinde 60 ile bu lezzeti kargo vasıtasıyla ulaştırıyoruz. İnanılmaz bir talep var. Yurt dışından da siparişler alıyoruz; son olarak Almanya ve Kıbrıs’a gönderim sağladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır