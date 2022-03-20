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Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

20.03.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedi türündeki Tokatçı filmi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen seyircinin ilgisini kaybetmedi. Başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı Tokatçı filminin yönetmenliğini Natuk Baytan yaptı. Filmin senaryosunu ise Suphi Tekniker kaleme aldı. İşte unutulmaz filmlerden biri olan Tokatçı filmiyle ilgili detaylar...

Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının değerli filmlerinden olan Tokatçı filmi zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alıyor. Kemal Sunal filmde 'Osman' rolüne hayat veriyor. Peki Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

TOKATÇI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1983 yapımı Tokatçı filmi İstanbul Sarıyer'deki Reşatpaşa'da çekildi.

TOKATÇI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Osman, köyün ağası Hasan Ağa'nın kızına gönlünü kaptırır. Hasan Ağa kızı için çok fazla başlık parası isteyince Osman bu parayı bulmak için İstanbul'a doğru yola çıkar. Aç kalmak uğruna parayı biriktirmeye çalışan Osman köyüne dönerken tokatlanır (soyulur). Elden giden başlık parasını yeniden denkleştirmek için İstanbul'a döner. Burada asker arkadaşı Şevket'e rastlar. Şevket, Osman'a tokatçılığı öğretir ve çok para kazanmasını sağlar. Sonrasında arkadaşıyla köye dönen Osman bir plan hazırlar ve Hasan Ağa'yı tokatlar.

TOKATÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

-Kemal Sunal
-Nazan Saatçi
-Celal Yonat
-Şevket Altuğ
-Zeki Sezer
-Ali Şen
-Ünal Gürel
-Hakkı Kıvanç
-Süheyl Eğriboz
-Zeki Alpan
-Selahattin Fırat
-Çetin Başaran
-Zuhal Üstünbaş
-Şeref Çokşeker
-Muhteşem Durukan


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Kemal Sunal
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