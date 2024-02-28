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Tokat’ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut oldu

AA AA
28.02.2024 07:34
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Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki kişiden alınan böbrek ve karaciğer 2 hastaya nakledilecek.

Tokat’ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut oldu

Niksar ilçesinde 23 Şubat'ta beyin kanaması geçiren ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan 55 yaşındaki E.Y'nin 26 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi, isminin açıklanmasını istemedikleri erkek hastanın organlarını bağışladıklarını bildirdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinden yola çıkan özel ekip bu gece saatlerinde Tokat’a ulaşarak 02.00'da ameliyata başladı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyat sonrası alınan böbrek Sivas’ta nakil bekleyen hasta için ambulansla, karaciğer ise Erzurum’daki hasta için hava yoluyla sevk edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörü Dr. Ahmet Tuğrul Şahin, "Hastamızda beyin kanaması sebebiyle gelişen beyin ölümü mevcuttu. 2 gün önce beyin ölümü tanısını aldı hastamız. Yakınlarının da onay vermesiyle, organları bağışlanmış oldu. Donörümüz, 2 hastaya umut olacak. Organlarımızdan karaciğeri Erzurum’a gitti, bir böbreği de Sivas’a gitti." dedi.

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