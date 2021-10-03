Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Murat Korkmaz (35) idaresindeki 34 GJP 12 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel zirve mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şakir Susmaz (68), Seher (35), Eftin Sena (7) ve Erçin Korkmaz (11) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz