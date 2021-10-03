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Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

03.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Murat Korkmaz (35) idaresindeki 34 GJP 12 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel zirve mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şakir Susmaz (68), Seher (35), Eftin Sena (7) ve Erçin Korkmaz (11) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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