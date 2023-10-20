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Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

20.10.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Tokat'ta, eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladığı iddia edilen kadının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Fatma Güngör ile taraf avukatları katıldı. Sanık Güngör, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Güngör'ün Ahmet Batuhan Yıldız'ı tasarlayarak öldürme, Elif Durmuş'a karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, polisin silahını çalmaktan da hırsızlık suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkemeye heyeti, Güngör'ün tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Tokat'ta geçen yıl 2 Ağustos'ta Fatma Güngör, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız ve yanındaki kız arkadaşı Elif Durmuş'a iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Silahı polis memuru arkadaşının evinden aldığı belirlenen Güngör tutuklanmış, hakkında, "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından dava açılmıştı.

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