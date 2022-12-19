Tokat'ta off-road pilotları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Tokat Extreme Off Road Kulübü'nden gönüllü pilotlar, havaların soğuduğu bölgede yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

Yaban hayvanları ve kuşlar için yem temin eden pilotlar, off-road araçlarıyla Topçam Dağı'na çıkarak belirli noktalara yem bıraktı. Pilotlara, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi de eşlik etti.

Şehirde yaşayan sahipsiz hayvanları da unutmayan ekip, cadde ve sokaklarda belirlenen noktalara mama bıraktı.

Kulüp Başkanı Serkan Özcan, kendilerine destek veren İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin süreceğini ifade etti.

