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Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

12.07.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Veysel Üner (63) idaresindeki 60 DP 752 plakalı traktör ile Baki Arslan (61) yönetimindeki 58 TS 045 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücü Arslan ile otomobilde bulunan Kader Duru Bingöl (5), Hafize Arslan (51), Elif Güzeyya Bingöl (8) ve Hatice Bingöl (47) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Tokat yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

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Sabah
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Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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