Tokat'ta taşımalı eğitime kar engeli

Tokat ve ilçelerinde kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve soğuk havanın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokat ve ilçelerde 21 Mart Pazartesi taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.



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