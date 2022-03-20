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Tokat'ta taşımalı eğitime kar engeli

20.03.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta taşımalı eğitime kar engeli

Tokat ve ilçelerinde kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve soğuk havanın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokat ve ilçelerde 21 Mart Pazartesi taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

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Sabah
06:31
Öğle
12:46
İkindi
16:10
Akşam
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Yatsı
20:11
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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