YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Tokat'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

AA AA
07.05.2024 14:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta, üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrencilere Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Ellerindeki Türk bayrakları ve İsrail'i kınayan bazı dövizlerle etkinliğe katılan öğrenciler, İsrail'e yönelik çeşitli sloganlar attı. Grup, üniversite yerleşkesinin girişinden yemekhane önüne kadar yürüdü.

İsrail'in saldırılarını kınadıklarını belirten Rektör Yılmaz, "Biz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak, dünyanın dört bir yanındaki haksızlıklara karşı durmayı ve insan haklarına saygılı olmayı temel ilke edinmiş bir Türk yükseköğretim kurumuyuz. Son zamanlarda, İsrail'in masum Filistin halkına karşı sergilediği akıl almaz zulmün tırmanmasıyla birlikte, Amerika'daki üniversite kampüslerinde öğrencilerin barışçıl protestolarına karşı gösterilen orantısız güç kullanımını büyük bir endişeyle izlemekteyiz. Bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmanın insanlığa karşı bir vebal olduğu inancındayız. Bu nedenle, Amerika'daki üniversitelerde yaşanan haksız uygulamalara karşı güçlü bir şekilde sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

Barışçıl protestoların bastırılması, öğrencilerin okullarından uzaklaştırılması veya destek olan öğretim üyelerinin işten atılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu tür eylemler, akademik ahlaka, özgür düşünceye ve demokratik haklara yönelik ciddi bir saldırıdır. Medeniyetin irtifa kaybettiği her dönemde Türk milleti, tarihi misyonu gereğince hakkaniyetli sözü söylemiş, zulme uğrayanlara kol kanat germiş, mazluma dayanak olmuştur. İnsanlığın vicdanında telafisi olmayan yaralar açan vahim hataların yapıldığı bu kara günlerde de aynı misyonu üstlenmek niyetiyle bu açıklamayı yapmayı uygun bulduk." ifadelerini kullandı.

Grup bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale’de öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiÇanakkale’de öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi
Yapay zeka ile diş muayenesi ilk kez Eskişehir’de uygulanmaya başlandıYapay zeka ile diş muayenesi ilk kez Eskişehir’de uygulanmaya başlandı
Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandıSelçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Tokat Filistin İsrail Protesto öğrenci

Tokat Namaz Vakitleri 8 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:37
Sabah
05:18
Öğle
12:35
İkindi
16:28
Akşam
19:43
Yatsı
21:17
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.