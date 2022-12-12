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Tokat'ta yangın çıkan Yazmacılar Hanı'nda polis ekipleri çalışma yaptı

12.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yangın çıkan Yazmacılar Hanı'nda polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Yeniyurt Mahallesi'ndeki Tokat yazması üretimi yapılan 75. Yıl Yazmacılar Hanı'nda, dün akşam Yusuf Gökyıldız'a ait iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan ve Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından polis ekipleri gece boyunca bölgede nöbet tuttu.

Sabah erken saatlerde hana gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri yangın çıkan ve hasar oluşan iş yerlerinde çalışmalar yaptı.

Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda dün akşam çıkan yangında iki iş yeri hasar görmüştü. Handa, 2020 yılında da yangın çıkmış, büyük çapta hasar oluşmuştu.

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Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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