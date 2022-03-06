YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TOKİ'nin, borçlarını kapatacaklara yönelik indirim kampanyası 22 Mart'ta başlayacak

TOKİ'nin, borçlarını kapatacaklara yönelik indirim kampanyası 22 Mart'ta başlayacak

06.03.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin, borçlarını kapatacaklara yönelik indirim kampanyası 22 Mart'ta başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye olan borçlarını kapatacaklara yönelik yüzde 22 indirim kampanyasının 22 Mart'ta başlayacağını, 19 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıldığını hatırlatarak, "22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'daki son yağışlar barajlardaki su seviyesini iki katına çıkardıAnkara'daki son yağışlar barajlardaki su seviyesini iki katına çıkardı
GÜNCELLEME 2 - Burdur'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldüGÜNCELLEME 2 - Burdur'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü
GÜNCELLEME - Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldüGÜNCELLEME - Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum

Ankara Namaz Vakitleri 6 Mart Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
13:05
İkindi
16:17
Akşam
18:52
Yatsı
20:10
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fermuarını sonuna kadar açtı! İddialı poz

Fermuarını sonuna kadar açtı! İddialı poz

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.