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Tokyo 2020'de pozitif test sayısı 220'ye yükseldi

30.07.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 220'ye çıktı.

Tokyo 2020'de pozitif test sayısı 220'ye yükseldi

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 220'ye yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüse yakalanan 27 kişi arasında 3 sporcu, turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan ve 4 resmi yetkili yer aldı.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tokyo
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