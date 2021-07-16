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Tokyo 2020 karşıtı 450 bin imza

16.07.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da koronavirüsten insan yaşamını korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatlarının iptalini talep eden çevrim içi dilekçe 450 binden fazla imzalandı.

Tokyo 2020 karşıtı 450 bin imza

Mayıs ayında Japonya Eski Barolar Birliği Başkanı Utsunomiya Kenji'nin açtığı "Hayatımızı Korumak için Tokyo Olimpiyatlarını İptal Et" başlıklı dilekçeye şimdiye kadar 450 binden fazla imza verildi.

Çevrim içi dilekçeyi Tokyo Metropol Valiliğine ulaştıran Utsunomiya, açılış seremonisi bir hafta sonra yapılacak olimpiyatlara yönelik, salgının ilerleyişinin turnuvanın gidişatını etkileyebileceğini söyledi.

Ulaşılan imza sayısı sonrası olimpiyatların iptaline yönelik alınacak "cesur kararın tam vakti" olduğunu savunan Utsunomiya, turnuvanın ilk aşamada planladığı hedefinden saptığını öne sürdü.

Hükümetin 22 Ağustos'a dek başkent Tokyo'da Covid-19'a karşı olağanüstü hal uygulanacağı kararını anımsatan Utsunomiya, bu şartlarda uluslararası organizasyonun düzenlenmesini "mantık dışı" olarak niteledi.

Utsunomiya, "Turnuva esnasında salgının yayılması hızlanırsa, sağlık kuruluşları kapasitesinin son noktasına ulaşır ve kurtarılabilecek hayatlar kurtarılamaz hale gelir" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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