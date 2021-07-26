SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki Momiji Nishiya altın madalya kazandı

Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki Momiji Nishiya altın madalya kazandı

26.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiyatlar'da ilk kez yer alan kaykayda kadındar sokak disiplin yarışında altın madalyayı 13 yaşındaki Japon sporcu Momiji Nishiya'nın kazanması gündeme damga vurdu. Brezilyalı Rayssa Leal gümül, Japon Funa Nakayama da bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki Momiji Nishiya altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın üçüncü gününe 13 yaşındaki Japon sporcu damgasını vurdu. Olimpiyatlar'da ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında altın madalyayı ev sahibi Japonyu'nun sporcusu Momiji Nishiya kazandı. 13 yaşındaki sporcunun bu başarısı uluslararası spor basınında büyük ses getirdi.

JAPONLAR DAMGA VURDU

Gümüş madalyayı Brezilya'dan Rayssa Leal kazandı. Bronz madalyayı da yine Japonyalı olan sporcu Funa Nakayama elde etti. Dün gerçekleşen kaykay branşında erkekler sokak disiplin yarışında da altın madalyayı Japon sporcu Yuto Horigome elde etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alex Teixeira'nın eşine: Come to Beşiktaş yengeAlex Teixeira'nın eşine: Come to Beşiktaş yenge
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19'a yakalananların sayısı 148'e çıktıTokyo Olimpiyatları'nda Covid-19'a yakalananların sayısı 148'e çıktı
Anahtar Kelimeler:
Tokyo Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Canlı yayında evlenme teklifi etti!

Canlı yayında evlenme teklifi etti!

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.