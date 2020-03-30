Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi belli oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği tarhi belli oldu. Olimpiyatların 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceği açıklandı.
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