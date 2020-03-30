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Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi belli oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.03.2020 15:11 | Son Güncelleme

Ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceği açıklandı

Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi belli oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği tarhi belli oldu. Olimpiyatların 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceği açıklandı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
virüsle anlaşmalı oldu
2020 olimpiyatları için Vakti zamanında Tokyo, Madrid ile istanbul yarismisti. Finalde Tokyo 60, İstanbul 36 oy almıştı. İyiki ihale bize kalmamış. 1 sene bu işin otelenmesinin zararı 20 milyar dolar olarak söyleniyor. Bunu kaldiramazdık.
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