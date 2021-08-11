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Tokyo Olimpiyatları'nın yapılacağı Olimpiyat Köyü'nde Covid-19 vakaları tespit edildi

11.08.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiyat köyüne iki Güney Afrikalı futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktı. Japonya yolunda, uçakta bir Covid-19 hastasıyla yakın temasa girdiği tespit edilen Büyük Britanya Ekibi'nden sekiz kişi de karantinaya girdi.

Tokyo Olimpiyatları'nın yapılacağı Olimpiyat Köyü'nde Covid-19 vakaları tespit edildi

Japonya'nın Tokyo kentindeki Olimpiyat Köyü'nde, Olimpiyatlar başlamadan beş gün önce ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Afrikalı iki futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Büyük Britanya Ekibi (Team GB) de sekiz atleti ve iki ekip üyesi de, 16 Temmuz'da Japonya'ya yaptıkları uçuşta, uçakta bulunan bir yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığının açıklanması üzerine karantinaya alındı.

Güney Afrika Futbol Birliği, Thabiso Monyane ve Kamohelo Mahlatsi'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bir gün önce de ekibin video uzmanı Mario Masha'nın testi pozitif çıkmıştı. Güney Afrikalı ekip, diğer testlerin sonuçlarını beklerken karantinaya alındı. Ekibin menajeri Mxolisi Sibam, "Buradaki kampta üç pozitif vakamız var, iki oyuncu ve bir yetkili" diyerek haberleri doğruladı:

"Günlük ateş ölçme, tükürükle test yapmayı da içeren taramalarımız var. Bunlardan birinde Masha ve Monyane'de yüksek ateş ve pozitif tükürük testi görülünce, burundan yapılan testlerin yapılacağı alana götürüldüler. Burada da maalesef sonuçlar pozitif çıktı. Bu testleri hepimiz daha önce almıştık. Mahlatsi de aynı süreçten geçen son oyuncumuz oldu."

Pazar günü, Olimpiyat Köyü'nün dışında bir atlette de koronavirüs vakasına rastlandı.

Güney Afrika Sevens takımının koçu Neil Powell da, Japonya'ya ulaştığı Pazar günü yaptığı testin sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Powell, ekibin Olimpiyat oyunları öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Kagashimo'da karantinaya girdi.

Organizatörler, Pazar günü toplamda Olimpiyatlarla bağlantılı 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bunlar arasında basın mensupları, finansal işlerden sorumlu kişiler ve diğer ekip üyeleri de var. Cumartesi günü de 15 kişide Covid-19 tespit edilmişti.

Bulaşma oranları Tokyo'da genel olarak hızlı bir yükselişte. Dört gün üst üste 1.000'in üzerinde vaka bildirilen şehirde yapılan bir ankete göre, Tokyolular, Olimpiyatların pandemi ortamında şehirlerinde düzenlenmesine karşı çıkıyor.

Tokyo 2020 Sözcüsü Masa Takaya, üç vakanın aynı ülke ve aynı spor dalından olduğunu, organizatörlerin, kendi odalarında karantinaya giren bu isimlere yiyecek sağladığını ve diğer herkesin de testlerinin yapıldığını açıkladı.

İngiliz Olimpiyat Birliği, sekiz kişinin temaslı olduğunu duyurdu

İngiliz Olimpiyat Birliği, (British Olympic Association - BOA) altı atletleri ve iki ekip üyesinin, Tokyo'ya geldikleri uçakta bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine temaslı olarak karantinaya alındıklarını duyurdu.

BOA'nın hazırlık kampında, kendi odalarında karantinaya giren sekiz kişinin tümünün, Japonya'ya girdiklerinde yapılan testlerinin sonucu negatif çıkmıştı.

Team GB'nin başındaki Mark England, "Bu atletlerimiz ve ekip üyelerimiz için çok üzücü olmakla birlikte, yürürlükte olan protokole tamamıyla saygı duyuyoruz" açıklaması yaptı:

"Verebileceğimiz her türlü desteği bu süreçte kendilerine vereceğiz. Antrenmanlara yeniden katılabilmeleri konusunda umutluyuz."

Cumartesi günü konuşan Olimpiyat Oyunları yöneticisi Seiko Hashimoto, "Japonya'ya gelen atletler çok endişeli olmalı. Bunu anlayışla karşılıyorum. Covid yayılmalarını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eğer yeni bir yayılma görürsek, buna karşı da bir planımız olduğundan emin olmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Avustralya'dan gelen ekibin tamamı da Cumartesi günü Cairns'teki hazırlık kampında yer alan odalarında karantinaya girdi. Tümünün testleri negatif çıksa da, ve tespit edilen bir koronavirüs vakasıyla temasları olmasa da, herhangi bir taşıyıcılığa karşı önlem olarak ekip karantinasını sürdürüyor.

İlk testlerin negatif gelmesi sonucu ekibin bir ısınma turunda yarışması için izin verildi.

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