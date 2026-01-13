Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına müjde: "Paraya bakmadan transfer edeceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Fanatik'e konuştu. Hem zorlu zeminden hem de transfer çalışmalarından bahseden Buruk, stratejilerini net bir dille anlattı.

"MADDİYATA BAKMADAN ALACAĞIZ"

Okan Buruk, "Hiçbir şekilde maddi anlamda hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular gelecek. Mesajını vereyim. Emin olmadığımız oyuncuları almayalım. Yanlış transfer yapmayalım. Yazın buna dikkat ettik 5'te 5. Galatasaray'ın genlerinde var istemek. Yoğun çalışma sürüyor. Hiçbir şeye bakmadan bu transferler yapılacak. Gönülleri rahat olsun." dedi.

"YANLIŞ TRANSFER YAPMAMAK ÖNEMLİ"

Sarı-Kırmızılı taraftarların dört gözle beklediği transfer haberleri hakkında konuşan Okan Buruk, "Elit oyunculara gittiğinizde süre alan görüşmeler oluyor. Oyuncuları kadromuza katacağız" diyerek müjdeyi verdi. Ancak tecrübeli hoca, bir de şerh düştü: "Önemli olan yanlış transfer yapmamak."

Buruk'un bu sözleri, yönetimin acele kararlarla hata yapmak istemediği ve nokta atışı hamleler peşinde olduğu şeklinde yorumlandı.

ICARDI VE ZEMİN AÇIKLAMASI

Maçın oynandığı zeminden dert yanan Buruk, "Bu zeminde oynamak çok zor, düzeltmek için çaba sarf ettiler ama zordu" ifadelerini kullandı. Penaltı kaçıran Icardi'ye de sahip çıkan Buruk, "90 dakika sahada tuttuk ki maç oynama süresi artsın. Takımı için çabaladı, benim açımdan iyiydi" diyerek yıldızına moral verdi.