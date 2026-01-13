SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına müjde: "Paraya bakmadan transfer edeceğiz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor engelini kayıpsız geçen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonu transfer ateşini yaktı! Taraftarın beklediği takviyeler için "görüşmeler sürüyor" diyen başarılı hoca, yönetime ve camiaya kritik bir uyarıda bulundu: "Acele edip yanlış yapmayalım!"

Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına müjde: "Paraya bakmadan transfer edeceğiz"
Emre Şen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Fanatik'e konuştu. Hem zorlu zeminden hem de transfer çalışmalarından bahseden Buruk, stratejilerini net bir dille anlattı.

"MADDİYATA BAKMADAN ALACAĞIZ"

Okan Buruk tan Galatasaray taraftarına müjde: "Paraya bakmadan transfer edeceğiz" 1

Okan Buruk, "Hiçbir şekilde maddi anlamda hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular gelecek. Mesajını vereyim. Emin olmadığımız oyuncuları almayalım. Yanlış transfer yapmayalım. Yazın buna dikkat ettik 5'te 5. Galatasaray'ın genlerinde var istemek. Yoğun çalışma sürüyor. Hiçbir şeye bakmadan bu transferler yapılacak. Gönülleri rahat olsun." dedi.

"YANLIŞ TRANSFER YAPMAMAK ÖNEMLİ"

Okan Buruk tan Galatasaray taraftarına müjde: "Paraya bakmadan transfer edeceğiz" 2

Sarı-Kırmızılı taraftarların dört gözle beklediği transfer haberleri hakkında konuşan Okan Buruk, "Elit oyunculara gittiğinizde süre alan görüşmeler oluyor. Oyuncuları kadromuza katacağız" diyerek müjdeyi verdi. Ancak tecrübeli hoca, bir de şerh düştü: "Önemli olan yanlış transfer yapmamak."

Buruk'un bu sözleri, yönetimin acele kararlarla hata yapmak istemediği ve nokta atışı hamleler peşinde olduğu şeklinde yorumlandı.

ICARDI VE ZEMİN AÇIKLAMASI

Okan Buruk tan Galatasaray taraftarına müjde: "Paraya bakmadan transfer edeceğiz" 3

Maçın oynandığı zeminden dert yanan Buruk, "Bu zeminde oynamak çok zor, düzeltmek için çaba sarf ettiler ama zordu" ifadelerini kullandı. Penaltı kaçıran Icardi'ye de sahip çıkan Buruk, "90 dakika sahada tuttuk ki maç oynama süresi artsın. Takımı için çabaladı, benim açımdan iyiydi" diyerek yıldızına moral verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandıFenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı
Mauro Icardi'den "yok artık" dedirten performans! 2 dakikada 2 penaltı kaçırdıMauro Icardi'den "yok artık" dedirten performans! 2 dakikada 2 penaltı kaçırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Galatasaray İstanbul'a getirdi! Fenerbahçe imza attırıyor!

Galatasaray İstanbul'a getirdi! Fenerbahçe imza attırıyor!

İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

Ek gümrük vergisi koydu, aralarında Türkiye de var

Ek gümrük vergisi koydu, aralarında Türkiye de var

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.