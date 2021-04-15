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'Tokyo Oyunları iptal edilebilir' açıklaması

15.04.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Nikai Toşihiro, yeni tip koronavirüs vakalarının artış trendini koruması halinde Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilebileceğini söyledi.

'Tokyo Oyunları iptal edilebilir' açıklaması

Ulusal bir televizyon kanalına konuşan Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Nikai, ülke genelinde artan vaka oranlarının, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nin, ülkede vaka sayılarının artmasına bağlı olarak 4 turnuvanın düzenlenmesini zora sokacak durumları yakın izlediğini belirtti.

Kovid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde oyunların iptal edilebileceği opsiyonunu göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydeden Nikai, "O zaman geldiğinde bir karar vermek zorunda kalınır. Örneğin ivedilikle durdurmak zorunda kalırız" diye konuştu.

Bu ay içinde düzenlenen Kyodo ajansı anketinde, ülke geneli katılımcıların sadece yüzde 24,5’i turnuvanın planlandığı üzere gerçekleştirilmesini istediği ortaya çıkmıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Japonya
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