Tolga Ciğerci'den sürpriz transfer! Ankaragücü'nün kaptanı, Hertha Berlin'e gitti...

Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, MKE Ankaragücü forması giyen 30 yaşındaki oyuncu Tolga Ciğerci’yi kadrosuna kattı. Tolga, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 16 maça çıkarken, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

ANKARAGÜCÜ'NÜN AÇIKLAMASI

MKE Ankaragücü de transfere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci’nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Tolga Ciğerci’ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE DE OYNADI

Tolga Ciğerci, daha önce kariyerinde Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray ve Fenerbahçe’de top koşturmuştu.

