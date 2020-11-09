Tolga Karel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Bu ülkenin en güçlü kişisisiniz'

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu Tolga Karel üç yıl önce Amerika'ya yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. ABD'de yaşayan Karel Türkiye gündemini de yakından takip ediyor.

Karel yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Bir döneme damga vuran oyuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Türk evladı olarak benim kararım sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk halkı olarak her neferiyle yanında olmaktır! Amerika Türkiye'yi kaybederse tüm Ortadoğu'yu kaybeder bunu çok iyi biliyorlar. O yüzden sözlerim birileri aracılığıyla umarım Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşır.

Sayın Cumhurbaşkanı acilen Adalet reformu başlatın. Para politikalarının başına dünyayla entegre doğru kişileri atayın."



Karel açıklamasının devamında ise "Çünkü siz Cumhurbaşkanım bu ülkeye son 20 yılını adamış bu ülkenin en güçlü kişisisiniz. 4 tane Amerika başkanı gördünüz siz eğer dik ve akılcı durursanız bu ülke evlatları ve halkı da her türlü yaptırımlara karşı sizinle birlikte yürüyecektir."





