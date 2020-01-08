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  4. Tolga Sarıtaş Çukur'a 'Çivi' olarak mı dahil oluyor? (Tolga Sarıtaş kimdir?)

Tolga Sarıtaş Çukur'a 'Çivi' olarak mı dahil oluyor? (Tolga Sarıtaş kimdir?)

DİZİ HABERLERİ  | 08.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın; Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez ve Berkay Ateş'in yer aldığı dizi Çukur'a dahil olacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Tolga Sarıtaş'ın hayranları merakla açıklamayı bekliyor.

Tolga Sarıtaş Çukur'a 'Çivi' olarak mı dahil oluyor? (Tolga Sarıtaş kimdir?)

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur’a yeni bir isim daha ekleniyor. Son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş iddialara göre Çukur dizisine transfer oldu.

Ferhat ile Şirin dizisinin final yapmasının ardından Ferhat karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, Çukur dizisine geçiş yaptı. Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, Tolga Sarıtaş’ın hangi karakteri oynayacağı merak ediliyor.

Son olarak diziden ayrılan ve Kemal karakterine hayat veren Uğur Yıldıran’dan sonra izleyici diziye yeni isimlerin katılmasını bekliyordu. Diziye Nejat İşler, Çağatay karakteri ile katıldı. Diziye katılan bu ünlü isim büyük ses getirdi. Ancak gelecek olan isimler Nejat İşler ile sınırlandırılmadı. Yeni isimlerin geleceğine dair söylentiler dolaşırken gündeme Tolga Sarıtaş’ın ismi bomba gibi düştü.

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Yeni bölümlerde Çukur dizisinde yer alacak olan oyuncunun dizi de Çivi karakterine hayat vereceği konuşuluyor.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan başarılı oyuncu, Akkant Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilgisini tamamen oyunculuğa yöneltti. Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmedi ve müzik gruplarıyla birlikte baterist bir de gitarist olarak sahne aldı.

Çeşitli dizi ve filmlerde yer alsa da Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakteri ile tanınan Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin gönlüne taht kurdu. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterine hayat verdi.

Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakteri ile başarısından söz ettiriyor. 46. Uluslararası Emmy Ödülleri''nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi. 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş Amerika'da gerçekleşen ödül töreninde Brezilya'dan Julio Andrade, Kanada'da Billy Campbell ve Danimarka'dan Lars Mikkelsen ile yarıştı.

Sarıtaş son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde yer aldı.


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