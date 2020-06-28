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  4. Tolga Sarıtaş’ın eski sevgilisi Berrak Tüzünataç yeni sevgilisiyle iş ortağı oldu!

Tolga Sarıtaş’ın eski sevgilisi Berrak Tüzünataç yeni sevgilisiyle iş ortağı oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 07:24 | Son Güncelleme

Tolga Sarıtaş gündeme bomba gibi düştü. Tolga Sarıtaş’ın eski sevgilisi Berrak Tüzünataç, oyuncunun yeni sevgilisi Zeynep Mayruk ile iş ortağı oldu.

Tolga Sarıtaş’ın eski sevgilisi Berrak Tüzünataç yeni sevgilisiyle iş ortağı oldu!

Tolga Sarıtaş'ın eski sevgilisi Berrak Tüzünataç, oyuncunun şimdiki modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'un bir tasarımıyla objektif karşısına geçti.

Önceki gün pozlarını Instagram sayfasından paylaşan Tüzünataç'ın, Mayruk'u etiketlemesi ise gözlerden kaçmadı.

“ARKADAŞIM DEĞİL DEMİŞTİ…”

Berk Suyabatmaz'la aşk yaşadığı dönemde iş adamının eski eşi Burcu Esmersoy, Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmiş ve o hareket gündem olmuştu.

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Gelen yorumlar üzerine Tüzünataç, “Burcu benim arkadaşım değil’ diyerek kıyameti koparmıştı.

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