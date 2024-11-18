Tolga Sarıtaş Muhteşem Yüzyıl setinde Tuncel Kurtiz'le yaşadığı olayı anlattı! 'Oluyor mu diye bakarken...'

Teşkilat dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, Arka Sokaklar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp Şehir, Baba, Söz gibi dizilerle hafızalara kazınan bir isim. İş yaşantısının yanı sıra özel hayatıyla da göz önünde olan Sarıtaş, İbrahim Selim'in programında samimi açıklamalarda bulundu.

Muhteşm Yüzyıl'la kamera karşısına ilk kez geçen Sarıtaş, diziye dahil olma sürecini ve Tuncel Kurtiz'le olan unutamadığı anısını anlattı.

"ARKADAN BİR EL OMZUMA GELDİ"

Tolga Sarıtaş, "Muhteşem Yüzyıl'a dahil olma hikayem de çok enteresan. Arkadaşımda otururken 'Ne yapıyorsun' diye dediğinde kendiliğimden 'Ben de Muhteşem Yüzyıl'da oynayacağım' dedim. Öyle bir şey yok. İki ay sonra teklif geldi. Deneme çekimine gittim" dedi.

"Benim ilk setimdi." diyen Sarıtaş, Tuncel Kurtiz'le karşılaşma hikayesini şu sözlerle anlattı: " İlk işim olduğu için dizlerim titriyor. İlk bölümde Şehzade Cihangir’in yemin töreni sahnesi var ve tüm cast orada. Ben böyle oluyor mu diye bakarken, hiç unutmuyorum arkadan bir el böyle omzuma geldi. 'Güzel oluyor oğlum güzel' dedi. Rahmetli Tuncel Kurtiz'di. Günün devamını o elle çıkardım."

Yine aynı programda İbrahim Selim, "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusunu sormuştu. Yakışıklı oyuncu da "Çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani." yanıtını vermişti.