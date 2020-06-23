Tolgahan Acar: Beşiktaş uykularımı kaçırdı

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, Denizlispor’u deplasmanda 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Yeşil-Siyahlılar’ın kalesini koruyan Tolgahan Acar ise o geceyi unutmadığını açıkladı.
Tolgahan, “Beşiktaş maçına iyi başladık. Erken bir gol yedik ama çabuk reaksiyon gösterdik. Oyuna ortak olduk. 2-3 tane de net pozisyonumuz vardı. Atsak daha farklı olurdu. İkinci yarı sahaya çıkınca arzuluyduk. Gol de bulduk. 3. golü yedikten sonra takımın gardı düştü” diye konuştu. Tolgahan, “Denizlispor’da herkesin şapkasını önüne alıp kesinlikle düşünmesi gerekiyor. 2 gündür bunu düşünüyorum. Uyuyamıyorum. Maçtan sonra uyuyamadım. Halen, neler yapabilirim diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. (AKŞAM)
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