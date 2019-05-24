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Tolgahan Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk ne iş yapıyor? Zeynep Mayruk kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

Tolga Sarıtaş'ın bir süredir İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk'a ile birliktelik yaşadığı konuşuluyor. Bu iddiaların ardından görüntülenen iki ünlü isim gündeme bomba gibi düştü. Herkes merakla "Zeynep Mayruk kimdir" diye merak ediyor. İşte yanıtı...

Tolgahan Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk ne iş yapıyor? Zeynep Mayruk kimdir?

Ünlü oyuncu Tolgahan Sarıtaş ile bir süredir aşk yaşayan Zeynep Mayruk, magazin dünyasında gündem olmaya devam ediyor.

Peki Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk ne iş yapıyor?

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir’de doğdu. İlk moda dersini Saint Charles Lisesi’nde, Chicago’ da aldı.

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2006 yılında Saint Charles Lisesi’ nden mezun olduktan sonra Türkiye’ ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatına devam etti. 2012 yılında bu bölümden mezun oldu.

2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’ nden mezun olduktan sonra akademik hayatına Londra Central Saint Martins’ de devam etti ve burada 6 farklı sertifika programını bitirdi.

2013 yılında kendi adı altında Zeynep Mayruk markasını oluşturdu.

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