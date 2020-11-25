MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi

25.11.2020 14:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi

Bir erkek bebekleri olan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, ikinci bebek müjdesi verdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan çift, Efehan'a kardeş geleceğini duyurdu.

Geçtiğimiz sene mayıs ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, eğlenceli bir paylaşımla ikinci kez anne baba olacaklarını açıkladı.

"DAHA MUTLU OLAMAM"

Karısının karnını tutarken çekilen bir fotoğrafı 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sayışman, "En muazzam hediye, en mutlu an! Daha mutlu olamam" dedi. Almeda Abazi ise duygularını şu şekilde dile getirdi: "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık."

tolgahan-sayisman-ve-almeda-abazi-cifti-ikinci-13758245_2458_m

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Oyuncunun paylaşımına Esra Erol, Berkay Şahin, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ahmet Dursun ve Çiğdem Batur gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları yağdı.Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti.

tolgahan-sayisman-ve-almeda-abazi-cifti-ikinci-13758245_1971_m


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan hakim karşısına çıktı! Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan hakim karşısına çıktı!
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

ABD'li Bakandan flaş aşı açıklaması! Dağıtım tarihi belli oldu

ABD'li Bakandan flaş aşı açıklaması! Dağıtım tarihi belli oldu

Dev bankadan altın tahmini

Dev bankadan altın tahmini

AK Parti'li eski vekil disipline sevk edildi

AK Parti'li eski vekil disipline sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Diğer Haberler

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan hakim karşısına çıktı!

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan hakim karşısına çıktı!

Rita Ora ve Zara McDermott gibi ünlüler pantolonlarına sığamıyor

Pandemide kilo alan Rita Ora yeni moda başlattı

Rose McGowan kırık koluyla sahilde

Kırık koluyla sahilde

Phoebe Price Noel ruhuna şimdiden girdi

Noel ruhuna şimdiden girdi

Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl'den sürpriz düet

Kadın hakları için bir araya geldiler! Sürpriz düet

Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru 17 yaşına girdi

Duru 17 yaşına girdi! Güzelliği anneden...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.