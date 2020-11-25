Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi

Geçtiğimiz sene mayıs ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, eğlenceli bir paylaşımla ikinci kez anne baba olacaklarını açıkladı.

"DAHA MUTLU OLAMAM"

Karısının karnını tutarken çekilen bir fotoğrafı 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sayışman, "En muazzam hediye, en mutlu an! Daha mutlu olamam" dedi. Almeda Abazi ise duygularını şu şekilde dile getirdi: "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık."

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Oyuncunun paylaşımına Esra Erol, Berkay Şahin, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ahmet Dursun ve Çiğdem Batur gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları yağdı.Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti.



