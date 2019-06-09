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Tolgahan Sayışman yeni dizisi Şampiyon ile ekrana dönüyor!

DİZİ HABERLERİ  | 09.06.2019 20:33 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, TRT 1’de yayınlanacak olan Şampiyon dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Şampiyon dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da belli oldu.

Tolgahan Sayışman yeni dizisi Şampiyon ile ekrana dönüyor!

Yapımını BSK Yapım’ın, yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

Şampiyon; Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı (Tolgahan Sayışman)’nın oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor.

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Tolgahan Sayışman’ın “Kafkas” lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı’na hayat vereceği “Şampiyon” çok konuşulacak. Gelecek vadeden genç bir boksörken yaşadığı talihsiz olayla hayatı yerle bir olan Kafkas, kariyerini bırakıp ringlere veda etmişken yıllar sonra oğlu Güneş için yeniden ringlere çıkacak ve bir raunt daha diyecek. Şampiyon dizisi yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

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