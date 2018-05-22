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Tolgay Arslan'a 12 milyon Euro

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.05.2018 10:55 | Son Güncelleme

Sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş’taki transfer hareketliliği de hız kazandı. Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.

Tolgay Arslan'a 12 milyon Euro

İtalyan ekiplerinden Roma’nın talip olduğu 27 yaşındaki oyuncu da kariyerini İtalya’da sürdürmeye sıcak bakıyor.

Uzun zamandır İtalyanlar’ın radarında olan Tolgay Arslan, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı.

Beşiktaş’a Tolgay’ın transferi için 12 milyon Euro öneren İtalyanlar, sözleşmenin kısa süre içerisinde imzalanmasını istiyor. Rakamı yukarı çekmek isteyen siyah-beyazlı yöneticiler ise erken hareket etmek istemiyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş’a 2014-2015 sezonunun devre arasında Hamburg’dan gelen başarılı orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı forma altında 2 şampiyonluk yaşadı. 450 bin Euro’ya alınan Tolgay Arslan’a teklif edilen 12 milyon Euro, oyuncunun kaydettiği aşamayı da gözler önüne serdi.

Roma yetkilileri ile bir görüşme yapan Tolgay, kariyerini İtalya’da sürdürmeye sıcak bakıyor. Durumu siyah-beyazlı yöneticilere de ileten başarılı oyuncu, transferi için izin bekliyor. Bu sezon Devler Ligi’nde 6 maçta forma giyen Tolgay, bu karşılaşmaların hepsinde İtalyanların radarındaydı.

(YeniŞafak)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş tolgay arslan roma

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