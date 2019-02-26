Tolgay Arslan'dan derbi sonrası dürüm açıklaması!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, eski takımına karşı oynadığı derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve Beşiktaş taraftarının kendisine bir maçta dürüm yediği iddiasıyla tepki gösterdiği Tolgay Arslan, bu konuyla da ilgili konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ LİGDEKİ PUAN DURUMUYLA KIYASLANAMAZ"

Fenerbahçe'nin büyüklüğünün ligdeki puan durumuna bakarak kıyaslanamayacağını söyleyerek sözlerine başlayan deneyimli futbolcu, "Bugün bunu bir kez daha gördük. İlk yarı çok kötü oynadık, maça çok kötü başladık. İlk yarı bitiminde taraftara bakmıştım ve bunu çevireceğimizi görmüştüm. İkinci yarıda tam olarak kendimize geldik. Bütün takıma teşekkür etmek istiyorum. Benim açımdan çok zor bir maç oldu. Özellikle bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Beni bugüne kadar inanılmaz desteklediler. Beşiktaş taraftarına küçük bir mesaj iletmek istiyorum; o maçta ne dürüm yedim ne de başka bir şey yedim. Bu durum bazı Beşiktaşlıların işine yaradı. Bu konuyla ilgili bugüne kadar hiç konuşmadım ama bu konuyu burada kapatıyorum. Tabii ki bu dönüşten sonra başka bir şeyler de yapabilirdim. Ama dediğim gibi orada ne dürüm ne de başka bir şey vardı" açıklamasını yaptı.