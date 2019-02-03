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Tolgay Arslan'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.02.2019 19:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve yaptığı açıklamalar sonrasında birçok kesimden eleştiri alan Tolgay Arslan, açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli futbolcu, zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Bana karşı yapılan tüm bu davranışlar profesyonel bir futbolcu olarak beni oldukça yıprattı" ifadelerini kullandı.

Tolgay Arslan'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolgay Arslan son zamanlarda kendisiyle alakalı çıkan eleştirilerle ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından son zamanlardaki konulara değinen Tolgay Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Kendi Sahamızda geçtiğimiz cuma akşamı oynadığımız Göztepe karşılaşması sonrasında kullandığım ifadeler sebebiyle tartışmalara yol açtığımın farkındayım. Medya-yayın organlarında son iki gündür bu konunun sürekli olarak gündemde tutulma gayretini görünce bir açıklama yaparak bazı gerçekleri açıklamak istedim.

Son birkaç aydır kariyerimin en zor günlerini yaşadım. Çok sevdiğim futboldan kadro dışı bırakılmak suretiyle uzaklaştırılmak beni derinden yaraladı. Kadro dışı bırakılmama rağmen profesyonelliğin gereği olan kendimi her daim göreve hazır tutmak için çok çaba sarf ettim. Ancak tüm iyi niyetli yaklaşımlarıma rağmen, son 2.5 aydır suni çim üzerinde antrenman yapabildim. Takımdan ayrı kaldığım bu 3 aylık sürenin sadece 1 haftasını 2. takım ile çalışarak geçirebildim. Geriye kalan tüm zamanda 1 hoca eşliğinde tek başıma çalıştım. Daha sonra 2. takımla antrenman yapma isteğim reddedildi. Makul bir çim sahada çalışma isteğim de reddedildi. Bana karşı yapılan tüm bu davranışlar profesyonel bir futbolcu olarak beni oldukça yıprattı.

Benim için tüm yaşanılanlardan sonra sadece 2. seçenek kalmıştı. Ya şu an formasını gururla giydiğim ve beni daha ilk günden bağrına basan Fenerbahçe camiasına transfer olacaktım, ya da futbol kariyerime aynı yerde kalarak devam edip, diğer yandan maruz bırakıldığım bu gurur kırıcı davranışları sineye çekmeye çalışmakla uğraşacaktım. Gururum herkes için olduğu gibi benim için de hayatımdaki en önemli değerlerden birisidir. Son birkaç ayda yaşadıklarımın Beşiktaş taraftarı ve eski takım arkadaşlarımla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Orada 4 yılımı geçirdim. Üzerimde emeği bulunanlara da saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.

Bu konu hakkında son kez görüş ve düşüncelerimi ifade ediyor ve geçmişi tamamen kapatmak istiyorum. Söylediğim sözler son aylarda yaşadıklarımın anlık bir yansımasından ibarettir. Başka hiçbir yere çekilmemesini rica ediyorum. Bu sebeple kamuoyunu meşgul ettiğim için üzgünüm. Bugün aldığım kararın doğru olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Fenerbahçe camiası tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Fenerbahçe bana şu dönemimde en ihtiyacım olan şeyleri verdi; sıcak ilgi, samimiyet ve sevgi.

Bugünden itibaren tek amacım Fenerbahçe camiasına terimin son damlasına kadar hizmet etmek ve Fenerbahçe camiasının hak ettiği şampiyonlukları yaşamak, yaşatmaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe tolgay arslan Beşiktaş

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