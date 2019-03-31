Tolgay Arslan: Fenerbahçe benim hayalimdi

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan ve devre arası Fenerbahçe’ye geçen Tolgay Arslan önemli açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan Arslan, “Çok zor günler geçirdim. Son güne kadar bekledim ve sabırlı davrandım. Sıkıntılı zamanlar yaşadım ama dik durdum ve kararımdan vazgeçmedim. Fenerbahçe benim hayalimdi. Son günde de olsa Fenerbahçe formasına kavuştum” dedi.
"YA FENERBAHÇE OLUR YA DA BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI"
Haber Global’e konuşan tecrübeli oyuncu, transfer süreciyle ilgili şunları söyledi: “Başka takımlardan da teklifler aldım. Fakat kadro dışı kaldığım ilk günden beri kafamda Fenerbahçe’ye gelmek vardı. Transfer döneminin son gününe kadar menajerime de bunları söyledim. Başka takımlar bana geliyordu ama ben hiçbirini istemedim. ‘Ya Fenerbahçe olur ya da Beşiktaş’ta kadro dışı kalmaya devam ederim’ dedim. Çünkü burada bana verilen bir söz vardı. Benim de onlara verdiğim bir söz vardı. Ben de bu sözü tuttum.”
Tolgay, Beşiktaş’ı unuttuğunu belirterek “Burada o kadar mutluyum ki geçmişi çok çabuk unuttum” dedi.
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