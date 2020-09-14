Tolgay Arslan, İtalya'ya imzaya gitti

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Tolgay Arslan, Serie A temsilcisi Udinese'ye transfer oluyor.
Menajeri Ahmet Bulut ile birlikte İtalya'ya giden Tolgay, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Udinese'de teknik direktör Luca Gotti'nin transferine onay verdiği Tolgay, bir aksilik olmaması halinde Çizme serüvenine başlayacak olurken; Almanya ile Türkiye maceralarının yanına yenisini ekleyecek
Geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta oynayan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. (DHA)
Beşiktaş cephesinden Kalinic açıklaması
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!
Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi Kovid-19'u yendi
Eddie Newton'tan mağlubiyet açıklaması
Trabzon'dan kırmızı kart tepkisi!
Beşiktaş'tan Kalinic ve Gökhan Töre açıklaması
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı! 6 eksik...
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
'Okay Yokuşlu bize gelmek istedi'
Tiago Nunes'in görevine son verildi
Güzel futbolcu patladı! ''Aptal değilim''
Okuyucu Yorumları 0 yorum