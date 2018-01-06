Tolgshow 2. yeni bölümü izle: Tolga Çevik'in konuğu Cem Yılmaz! (Fox TV canlı yayın)

Tolga Çevik, ekranlara Tolgshow ile geri döndü. Arkadaşım tiplemesi ve yönetmeni ile atışması üzerine kurulu programlarında seyircilerine keyifli anlar yaşatan Tolga Çevik, 2. bölümde ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı konuk ediyor. Tolga Çevik ile Cem Yılmaz, programda güçlerini birleştirerek yönetmene karşı atağa geçiyorlar. Ortaya ise izleyicileri kahkaha ile gülmelerini sağlayan sahneler ortaya çıkıyor. 22.30'da başlayacak olan Cem Yılmazlı Tolgshow'u kaçırmak isteyemenler, haberimizde Fox TV canlı yayın linki ile online izleyebilirler. İşte Tolgshow 2. bölüm fragmanları...

TOLGA ÇEVİK İLE CEM YILMAZ'DAN ESPRİ BOMBASI!

Tolga Çevik’in yeni programı TOLGSHOW’un ikinci bölüm konuğu Cem Yılmaz oldu. Ekranda yıllar sonra ilk kez bir araya gelen ikili hem çok eğlendi hem de izleyicileri eğlendirdi.

‘Arkadaşım’ karakteriyle sahnede olan Tolga Çevik ile Cem Yılmaz arasındaki esprili atışmalar, paslaşmalar ve gizemli yönetmenin karşısında kurdukları ittifak izleyiciye unutulmayacak anlar yaşattı. Çevik ile Cem Yılmaz’ın ‘Tolgacık dönüyor’ ve ‘Oyuncakçı amca’ skeçleri ise bölüme damgasını vurdu.