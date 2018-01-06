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Tolgshow 2. yeni bölümü izle: Tolga Çevik'in konuğu Cem Yılmaz! (Fox TV canlı yayın)

DİZİ HABERLERİ | 06.01.2018 13:16 | Son Güncelleme 4 saat önce

Tolgshow, bu akşam 2. bölümü ile Fox TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Arkadaşım tiplemesi ile seyirciyi güldürmeyi başaran Tolga Çevik, farklı bir içerikle hazırladığı Tolgshow programı 2. bölümünde Cem Yılmaz'ı konuk ediyor. Fragmanları bile kahkaha bombası olan Tolgshow 2. bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Tolgshow 2. bölümü online izleme bağlantısı ve fragmanları haberimizde.

Tolgshow 2. yeni bölümü izle: Tolga Çevik'in konuğu Cem Yılmaz! (Fox TV canlı yayın)

Tolga Çevik, ekranlara Tolgshow ile geri döndü. Arkadaşım tiplemesi ve yönetmeni ile atışması üzerine kurulu programlarında seyircilerine keyifli anlar yaşatan Tolga Çevik, 2. bölümde ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı konuk ediyor. Tolga Çevik ile Cem Yılmaz, programda güçlerini birleştirerek yönetmene karşı atağa geçiyorlar. Ortaya ise izleyicileri kahkaha ile gülmelerini sağlayan sahneler ortaya çıkıyor. 22.30'da başlayacak olan Cem Yılmazlı Tolgshow'u kaçırmak isteyemenler, haberimizde Fox TV canlı yayın linki ile online izleyebilirler. İşte Tolgshow 2. bölüm fragmanları...

TOLGA ÇEVİK İLE CEM YILMAZ'DAN ESPRİ BOMBASI!

Tolga Çevik’in yeni programı TOLGSHOW’un ikinci bölüm konuğu Cem Yılmaz oldu. Ekranda yıllar sonra ilk kez bir araya gelen ikili hem çok eğlendi hem de izleyicileri eğlendirdi.

‘Arkadaşım’ karakteriyle sahnede olan Tolga Çevik ile Cem Yılmaz arasındaki esprili atışmalar, paslaşmalar ve gizemli yönetmenin karşısında kurdukları ittifak izleyiciye unutulmayacak anlar yaşattı. Çevik ile Cem Yılmaz’ın ‘Tolgacık dönüyor’ ve ‘Oyuncakçı amca’ skeçleri ise bölüme damgasını vurdu.

Tolgshow 2. bölüm canlı izle - Fox TV canlı yayın (6 Ocak 2018 saat 22.30)

TOLGSHOW’un ikinci perdesinde ise ‘Arkadaşım’, aşık oluyor ancak kızın babası, Arkadaşım’ın komutanı çıkınca işler karışıyor. Gizemli yönetmen Fırat Parlak ve Minik müzisyen Özer Atik’in de yer aldığı ekranların en komik, en neşeli ve en yaratıcı programı TOLGSHOW’un ikinci bölümü 6 Ocak Cumartesi saat 22.30’da FOX’ta!

TOLGA ÇEVİK BU SEFER TOLGSHOW İLE KARŞINIZDA!

Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun 10’uncu yılında izleyicinin karşısına yepyeni sürprizlerle çıkıyor. Bugüne kadar ‘Yönetmen’in bitmek bilmez ve çoğu zaman absürt isteklerini elinde hiçbir metin olmaksızın yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ yeni sezonda isyan bayrağını açıyor ve ipleri eline alıyor.

‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik’ lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği interaktif gösteri, bu sezon Zorlu Performans Sanatları’nda izleyicisiyle buluşuyor. Yanlış anlamalar, bilinmezlikler, didişmeler ve kahkahalar arasında yeni sezonda bir de ünlü konuk ağırlayacak olan ‘TOLGSHOW’ yine çok neşeli, yine çok eğlenceli ve yine her anı doğaçlama...

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