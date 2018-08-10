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Tolgshow'a Hande Subaşı'nın kıskançlığı damga vuracak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 00:18 | Son Güncelleme

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ olarak sahneye çıktığı, Fox TV'nin eğlenceli programı Tolgshow’a bu hafta, tescilli güzel ve oyuncu Hande Subaşı konuk olacak. 

Tolgshow'a Hande Subaşı'nın kıskançlığı damga vuracak!

Hande Subaşı ile Tolga Çevik’in esprili sohbetinin ardından ikili ‘evlilik oyunu’ oynayacak. Tolga Çevik’in Karadenizli pısırık bir kocayı Hande Subaşı’nın ise onun kıskanç eşini canlandırdığı oyun, alkış yağmuruna tutulacak. 

‘ARKADAŞIM’ HAYDUTLARA KARŞI
Tolgshow’un ikinci perdesinde Tolga Çevik, Meksikalı bir kovboy olarak karşımıza çıkacak ve haydutlarla yaşadığı maceralar ile yine izleyenleri kahkahaya boğacak.
25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen Tolgshow’un yedinci bölümü 11 Ağustos Cumartesi saat 23.30’da FOX’ta.

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Anahtar Kelimeler:
Tolgshow Hande Subaşı tolga çevik

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