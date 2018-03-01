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Tolgshow'da Ahmet Kural ve Murat Cemcir fırtınası esecek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 23:10 | Son Güncelleme

Şovmen Tolga Çevik’in programı Tolgshow bu hafta, komedi izleyicisinin çok sevdiği ikili Ahmet Kural ile Murat Cemcir’i ağırlayacak.

Tolgshow'da Ahmet Kural ve Murat Cemcir fırtınası esecek!

Tolga Çevik’in ikiliye sorduğu “Sinema yaparken ne arzularsınız, sizi ne mutlu eder?” sorusu üzerine Murat Cemcir, “Film ‘konulu’ olursa mutlu oluruz” esprisi yaptı. Çevik’in, bu sözlere “Demek üçümüz de aynı mahalledeniz” diye yanıt vermesi salonu kahkahaya boğdu.

Kural ve Cemcir, Tolgshow’da kızkardeşleri ile evlenmek isteyen ‘Arkadaşım’ı (Tolga Çevik) teste tabi tutan iki ağabeyi canlandırdı. Ağabeylerden birinin kız kardeşinin evliliğine gönüllü olması, diğerinin itirazı ve 'Arkadaşım’ın onlara karşı verdiği mücadele dikkati çekti.

"O ÇOCUK NİKAHTAN ÖNCE DOĞAMAZ"
Tolgshow’un ikinci perdesinde ise 1970’li yıllarda yaşayan bir ambulans doktorunu canlandıran ‘Arkadaşım’ yine karmaşık bir hikayenin içinde... Hamile bir kadın, doğuma dakikalar kala nikahının kıyılmasını isteyince, iş yine Arkadaşım’a düşecek ve olaylar ardı ardına gelişecek.

Tolgshow

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; gizemli yönetmen Fırat Parlak ve Minik müzisyen Özer Atik’in yer aldığı Tolgshow’un 8. bölümü, 3 Mart Cumartesi akşamı FOX’ta yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tolgshow ahmet kural

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