Tolgshow'da Defne Samyeli rüzgarı esecek!

Bir dönem oyunculuk yapan Samyeli, Tolga Çevik ile oynadığı oyundaki performansıyla da göz dolduracak. Emlakçılık yapan ‘Arkadaşım’ın Defne Samyeli’ye ev kiralama çabası ve Samyeli’nin tepkileri seyirciyi kahkahaya boğacak.

ARKADAŞIM BU KEZ VİKİNG OLUYOR

Tolgshow’’un ikinci perdesinde Viking olarak karşımıza çıkan ‘Arkadaşım’ın rüyasında gördüğü kızı mahsur kaldığı adadan kurtarma çabaları, korsanlarca engellenmeye çalışılacak. ‘Arkadaşım’ rüyalarının aşkını kurtarabilecek mi?

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen Tolgshow’’un yeni bölümü 8 Eylül Cumartesi saat 23.30’da FOX’ta.

