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Tolgshow'da Defne Samyeli rüzgarı esecek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2018 23:35 | Son Güncelleme

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ olarak sahneye çıktığı, ekranların en sıra dışı ve eğlenceli programı Tolgshow’un bu haftaki konuğu mesleki başarılarının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli olacak. Haberciliği noktalayıp kariyerine şarkıcı olarak devam eden Samyeli’nin “Müzik benim hayatım” ve “Şarkı söylemek benim için bir tür trans hali” açıklamaları izleyiciden alkış alacak.

Tolgshow'da Defne Samyeli rüzgarı esecek!

Bir dönem oyunculuk yapan Samyeli, Tolga Çevik ile oynadığı oyundaki performansıyla da göz dolduracak. Emlakçılık yapan ‘Arkadaşım’ın Defne Samyeli’ye ev kiralama çabası ve Samyeli’nin tepkileri seyirciyi kahkahaya boğacak.

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ARKADAŞIM BU KEZ VİKİNG OLUYOR
Tolgshow’’un ikinci perdesinde Viking olarak karşımıza çıkan ‘Arkadaşım’ın rüyasında gördüğü kızı mahsur kaldığı adadan kurtarma çabaları, korsanlarca engellenmeye çalışılacak. ‘Arkadaşım’ rüyalarının aşkını kurtarabilecek mi?

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen Tolgshow’’un yeni bölümü 8 Eylül Cumartesi saat 23.30’da FOX’ta.

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Anahtar Kelimeler:
Tolgshow defne samyeli tolga çevik

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