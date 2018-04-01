Tolgshow hayranlarına kötü haber!

Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar'ın bugünkü köşesinde konuyla ilgili kalme aldığı o yazı: “Tolgshow” (FOX) bitiyor.

Durun yahu, meseleye yanlış girdim. “Tolgshow” ara veriyor. İki hafta sonra Tolga Çevik FOX ekranında olmayacak. Bu ayrılık yaklaşık üç ay sürecek...

Sonra program Temmuz ortasında kaldığı yerden tam gaz devam edecek. Açıkçası düşen reytinglerini dikkate alan yönetim elindeki bu cevheri bozdurmak yerine pırıltısını gösterebileceği güneşli günlere taşımayı tercih etmiş...

Hâl böyle olunca, ekranın son kuşak kaliteli gülmecelerinden birinden birkaç ay kadar mahrum kalacağız. Üzülmemek lazım çünkü mücevherleri ellerimizle dizilere teslim ediyoruz!