MAGAZİN

Tolgshow hayranlarına kötü haber!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 21:27 | Son Güncelleme

Ekran macerasına “Tolgshow” ile devam eden Tolga Çevik bir süre ekrandan ayrı alacak

Tolgshow hayranlarına kötü haber!

Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar'ın bugünkü köşesinde konuyla ilgili kalme aldığı o yazı: “Tolgshow” (FOX) bitiyor.

Durun yahu, meseleye yanlış girdim. “Tolgshow” ara veriyor. İki hafta sonra Tolga Çevik FOX ekranında olmayacak. Bu ayrılık yaklaşık üç ay sürecek...

Sonra program Temmuz ortasında kaldığı yerden tam gaz devam edecek. Açıkçası düşen reytinglerini dikkate alan yönetim elindeki bu cevheri bozdurmak yerine pırıltısını gösterebileceği güneşli günlere taşımayı tercih etmiş...

Hâl böyle olunca, ekranın son kuşak kaliteli gülmecelerinden birinden birkaç ay kadar mahrum kalacağız. Üzülmemek lazım çünkü mücevherleri ellerimizle dizilere teslim ediyoruz!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tolgshow tolga çevik

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sunucu Simge Fıstıkoğlu kına gecesi yaptı!

Sunucu Simge Fıstıkoğlu kına gecesi yaptı!

Survivor 2018 38. bölüm fragmanı! Survivor All Star yarışmacılarından duygusal veda

Survivor 2018 38. bölüm fragmanı! Survivor All Star yarışmacılarından duygusal veda

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de Batuhan neden ayrıldı? Survivor'a veda eden Batuhan Buğra Eruygun kimdir?

Survivor 2018'de Batuhan neden ayrıldı? Survivor'a veda eden Batuhan Buğra Eruygun kimdir?

Survivor 2018'de eleme adayları kimler oldu? İşte sms oylamasına kalan 3 isim

Survivor 2018'de eleme adayları kimler oldu? İşte sms oylamasına kalan 3 isim

İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için Münbiç ve Afrin türküsü

İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için Münbiç ve Afrin türküsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.