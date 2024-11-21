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Tolunay Kafkas'tan Arda Turan iddiası! "Galatasaray'ın başına geçecek..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.11.2024 13:21
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Daha önce Galatasaray forması da giymiş olan Ümit Milli Takım eski hocası Tolunay Kafkas Galatasaray için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Tolunay Kafkas'tan Arda Turan iddiası! "Galatasaray'ın başına geçecek..."

Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray ile kupa kazanan, yurt dışında Pasching, Lask ve Admira Wacker takımlarında futbol oynayan, 7 farklı kulüpte teknik direktörlük yapan ve milli takımın altyapılarında hizmet veren Tolunay Kafkas verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ARDA TURAN İDDİASI

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Sabah'a konuşan Kafkas, son dönemde saha içerisinde olduğu kadar saha kenarındaki başarısıyla da dikkat çeken Arda Turan için Galatasaray iddiasında bulundu.

"GELECEKTE G.SARAY'IN HOCASI OLACAK"

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Kafkas kendisine yöneltilen, "Son dönemde genç teknik adamlar görevde. Hangilerini beğeniyorsunuz?" sorusu üzerine "Antrenörün de oyuncunun da genci, yaşlısı olmaz. İyisi olur, kötüsü olur. Aklı çalışanı olur, aklı çalışmayanı olur. Çok emek vermiş hocalar var, onları bir kenara bırakıp da sadece genç alalım diye de bir moda olmaz. Bir hocayı değerlendirebilmek için doğru argümanlara sahip olmak gerek. Bizdeki en büyük sıkıntılardan biri yöneticilerin, hocaları değerlendirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmamaları. Eyüpspor'un ortaya koyduğu performansa bakınca Arda Turan başarılı. İlhan Palut (Rize) aynı şekilde iyi işler yapıyor. Uzun maratonun sonunda Arda, sanki gelecekte Galatasaray'ın hocası olacak gibi görünüyor.

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Süper Lig Tolunay Kafkas Arda Turan son dakika galatasaray
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