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Tolunay Kafkas'tan olay yaratan ifadeler! ''Bazı anlama özürlüler var, onlara da çok sinirleniyorum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.05.2024 20:23
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Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü Tolunay Kafkas, Sofiane Feghouli'nin aldığı 5 maçlık cezayla ilgili çok sert konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dikkat çekerek "Adil olmak zor. Daha ileri gitmek istemiyorum ve menfaatim için bir şey konuşmuyorum. Bazı anlama özürlüler var." diye konuştu.

Tolunay Kafkas'tan olay yaratan ifadeler! ''Bazı anlama özürlüler var, onlara da çok sinirleniyorum''

Fatih Karagümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas, Feghouli'nin aldığı 5 maçlık cezaya isyan etti.

"BAZI ANLAMA ÖZÜRLÜLER VAR"

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Feghouli'nin cezası hakkında konuşan Kafkas, "Feghouli maçta kırmızı kart gördü. Karar doğru. Ondan somra da hakeme itirazda bulundu. Hiçbir problem yok. 5 maçı verdiler. Benim anlatmaya çalıştığım şu; Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki şeyler doğruysa ben hiçbir şey söylemiyorum." dedi.

"BAZI ANLAMA ÖZÜRLÜLER VAR"

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Sözlerine sert bir şekilde devam eden Tolunay Kafkas, "Adaletli olmak çok kolay bir iş, adil olmak çok zor. Daha ileri gitmek istemiyorum. Kendi çıkarım ve menfaatim için bir şey konuşmuyorum. Bazı anlama özürlüler var, onlara da çok sinirleniyorum. Biz buraya gelirken dürüstçe geldik, namusluca geldik. Hata yaptık ? İnsani hatalar çok yaptık. Ama kendi çıkarım ve menfaatim için bir şey istemedim. İnsani hatalar olur. Bunun takdirini de kamuoyuna bırakayım, ne diyeyim yani" açıklamasında bulundu.

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