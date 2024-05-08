Tolunay Kafkas'tan olay yaratan ifadeler! ''Bazı anlama özürlüler var, onlara da çok sinirleniyorum''

Fatih Karagümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas, Feghouli'nin aldığı 5 maçlık cezaya isyan etti.

"BAZI ANLAMA ÖZÜRLÜLER VAR"

Feghouli'nin cezası hakkında konuşan Kafkas, "Feghouli maçta kırmızı kart gördü. Karar doğru. Ondan somra da hakeme itirazda bulundu. Hiçbir problem yok. 5 maçı verdiler. Benim anlatmaya çalıştığım şu; Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki şeyler doğruysa ben hiçbir şey söylemiyorum." dedi.

"BAZI ANLAMA ÖZÜRLÜLER VAR"

Sözlerine sert bir şekilde devam eden Tolunay Kafkas, "Adaletli olmak çok kolay bir iş, adil olmak çok zor. Daha ileri gitmek istemiyorum. Kendi çıkarım ve menfaatim için bir şey konuşmuyorum. Bazı anlama özürlüler var, onlara da çok sinirleniyorum. Biz buraya gelirken dürüstçe geldik, namusluca geldik. Hata yaptık mı? İnsani hatalar çok yaptık. Ama kendi çıkarım ve menfaatim için bir şey istemedim. İnsani hatalar olur. Bunun takdirini de kamuoyuna bırakayım, ne diyeyim yani" açıklamasında bulundu.





