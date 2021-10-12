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Tom Cruise ile Kuşum Aydın arasındaki benzerlik olay yarattı

12.10.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün San Francisco'daki National League Division Series'in 2. maçında tribünde olan Tom Cruise’ın yüzünün şiş hali dünya basının gündemine oturdu. Ülkemizdeki sosyal medya kullanıcıları ise Tom Cruise’u şarkıcı Kuşum Aydın’a benzetti.

Tom Cruise ile Kuşum Aydın arasındaki benzerlik olay yarattı

Tom Cruise, geçtiğimiz gün San Francisco’da National League Division Series'in 2. maçında objektiflere takıldı. Eski eşi Nicole Kidman ile beraber doğumundan hemen sonra evlat edindikleri oğlu Conner Cruise ile LA Dodgers beyzbol maçını seyreden Tom Cruise, son haliyle şaşırttı. Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusunun yüzündeki şişlik dünya basının gündemine oturdu. Yıllardır yaşlanmamasıyla herkesi şaşırtan 59 yaşındaki oyuncunun son hali, akıllarda soru işareti bıraktı.

"YÜZÜNE NE OLDU?"

Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmi için pandemi süreci boyunca bir hayli uğraşan ve defalarca çeşitli spekülasyonlarla gündeme gelen aktörün yüzünün son haliyle de ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimileri yüzünün halinin yaşlılıktan kaynaklı olduğunu söylerken kimileri ise yüzüne dolgu yaptırdığını söyledi. Sosyal medyadaki binlerce kullanıcı ise "Tom Cruise'un yüzüne ne oldu?" sorusunun cevabını aramaya devam ediyor.

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Tom Cruise’un yüzünün son hali hem basının hem de sosyal medyanın gündeminde. Hem yabancı hem de yerli Twitter kullanıcıları Tom Cruise’un bu değişimini diline dolamış durumda. Türkiye'deki bazı sosyal medya kullanıcıları Tom Cruise'u Kuşum Aydın'a benzetti.

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Anahtar Kelimeler:
Tom Cruise
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