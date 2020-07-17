‪'Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını kullanmak istemiyor'

Tom Cruise'un 2006 yılında evlendiği ve altı yıl sonra yollarını ayırdığı Katie Holmes birlikteliğinden Suri adında bir kız çocukları dünyaya geldi.

Annesiyle babasının ayrılık sürecinin ardından büyüyen ve şuan 14 yaşında olan Suri Cruise'un artık babası ‪Tom Cruise'un soyadını kullanmak istemediği iddia edildi. Çifte yakın bir kaynak ise, "Tom, kızının 'Cruise' soyadını taşıyıp, taşımamasını umursamıyor" açıklamasını yaptığı öne sürüldü. ‬

2012'de yollarını ayıran çiftten Cruise'un o tarihten bu yana kızı Suri Cruise ile ilgilenmediği de bir dönem ortaya atılan iddialar arasındaydı. Cruise, daha önce bu konu hakkında, "Ben bir aktörüm. Çalışma programımın yoğunluğu nedeniyle evimden uzakta kalıyorum. Bu yüzden de kızımı göremiyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

ABD basınına yansıyan haberlerde de, Suri Cruise'un artık babasının soyadını kullanmak istemediği belirtiliyor. Tom Cruise'un da bunu kabul ettiği ama isteğin gerçekleşmesi için kızının 21 yaşına gelmesini şart koştuğu konuşuluyor.

