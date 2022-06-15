Tom Hanks'in son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks, pandeminin ilk zamanlarında kendisi gibi oyuncu olan eşi Rita Wilson ile birlikte 'Elvis' filminin çekimleri için gittiği Avustralya'da koronavirüse yakalanarak herkesi endişelendirmişti.

Bir süre karantinada kaldıktan sonra ABD'ye dönen çift, sağlığına kavuşmuştu. Hanks, filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından bu kez de 'Elvis'in tanıtımı için Avustralya'ya gitti. Yönetmenliğini Baz Luhrman'ın üstlendiği filmin ülkedeki ilk galası da Gold Coast'ta yapıldı.



O etkinlikte Tom Hanks de eline mikrofonu aldı ve zaman zaman şaka yaparak seyirciye hitap etti. İşte o sırada dikkat çeken bir ayrıntı, ünlü aktörün hayranlarını endişelendirdi.



Hansk'in, konuşma yapmak için sağ elinde tuttuğu mikrofonu istemsiz bir şekilde titrettiği fark edildi. Ünlü aktör, titreyen elini kontrol altına alabilmek için diğer eliyle destek olmaya çalıştı.



