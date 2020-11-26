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Tomas, Galatasaray maçı öncesi takımından umutlu

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 26.11.2020 15:56 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Ziraat Türkiye Kupası’nda Uşakspor'a karşı alınan 6-0’lık galibiyetin Galatasaray maçı öncesi kendilerine moral olduğunu belirterek, "Galatasaray'ı iyi analiz ettik. İnşallah sahadan puan veya puanlarla ayrılacağız" dedi.

Tomas, Galatasaray maçı öncesi takımından umutlu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında dün Uşakspor karşısında 6-0’lık bir galibiyet ile sahadan ayrılarak Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında oynayacakları Galatasaray maçı öncesi moral bulan Ç.Rizespor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

İdmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Galatasaray'ın büyük bir takım ve iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu söyledi. Tomas, "İyi hücum yapan bir takım, defans ve orta sahayı kalabalık tutan bir takım. Topla orada oynamayı seviyorlar, biz bunu iyi analiz ettik. İyi hazırlandık. İnşallah oyuncularımız da bunu cumartesi günü sahaya yansıtacaklar ve puanları alacağız" ifadelerini kullandı.

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Uşakspor karşılaşmasından gol yemeden ayrıldıkları için memnun olduğunu dile getiren Tomas, "6-0'lık galibiyetti, hiç gol yemediğimiz için çok memnunum. Kupa hep sürprizlerle dolu, bunu biliyorsunuz. Baktığınız zaman Karagümrük, Hatayspor, Denizli ikinci lig takımlarına karşı elendi. Biz bu maçı çok ciddiye aldık ve bizim içinde çok önemliydi. Erken de golü bulunca rakibimize karşı avantaj yakaladık. 45. dakikaya kadar üç gol bulduk. Bu da bizim için çok önemliydi, gol yemeden. Az oynayan oyuncularımıza şans verdik. Bu şansı oyuncularımız da çok güzel değerlendirdi. Çok mutluyum, doğru yoldayız. Az süre bulan oyuncularımız demek ki iyi bir performanstalar. Bunu da dün akşam göstermiş oldular" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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