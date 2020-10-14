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Tomas: İnşallah Ankaragücü maçı yeni başlangıç olacak

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 14.10.2020 14:14 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Tomas, "İnşallah Ankaragücü maçı yeni başlangıç olacak." dedi.

Tomas: İnşallah Ankaragücü maçı yeni başlangıç olacak

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere, lige iyi başlangıç yapamadıklarını söyledi.

Milli aranın takımın kaynaşması açısından önemli olduğuna işaret eden Tomas, "Bizim de milli takımlarda oyuncularımız var. Yeni katılan oyuncular iyi çalıştı. Fernando ve Donsah gibi oyuncular için milli ara iyi oldu. İnşallah Ankaragücü maçı yeni başlangıç olacak. Üç puan alıp moral bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Tomas, takımda iki futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsatarak, "Bizim için büyük sıkıntı. Bütün futbolculara test yaptık. Bu akşam açıklanacak ve inşallah başka sıkıntı çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Yeni oyuncuların adaptasyon sürecini atlattığına değinen Tomas, "İsmail Köybaşı tecrübeli bir oyuncu. Onur iyi futtbolcu. Murat Sağlam, Jovancic, hepsi katkı sağlayacak oyuncular" dedi.

"ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN ÜÇ PUAN ALIRSAK ÖNÜMÜZE DAHA RAHAT BAKARIZ"

Ligde üç maçlık zorlu bir sürece girdiklerini aktaran Tomas, şunları kaydetti:

"Ankaragücü maçının ardından Sivasspor ile deplasmanda ve içeride Kayserispor ile oynayacağız. Ankaragücü maçından üç puan alırsak önümüze daha rahat bakarız. Sivasspor iyi takım ama puanla dönebiliriz. Kayserispor maçını kazanıp bu üç maçta yedi puan düşünebiliriz."

Stjepan Tomas, sözleşmesi dondurulan Dimitrios Chatziisaias ve Ismael Diomande'ye Suudi Arabistan ve Rusya'dan teklifler olduğunu ve görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

(AA)

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