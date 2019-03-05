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Arda Turan için çarpıcı Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.03.2019 09:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'da geçirdiği dönemde taraftarın en sevdiği isimlerden olan Tomas Ujfalusi, eski günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arda Turan'ın Barcelona'ya giderek hata yaptığını ve Galatasaray’a dönmediği için üzgün olduğunu belirten Ujfalusi'nin gündeminde Semih Kaya, Benjamin Tetteh ve Ozan Kabak da vardı.

Arda Turan için çarpıcı Galatasaray açıklaması!

Tomas Ujfalusi, Galatasaray’da geçirdiği günler, Arda Turan, Benjamin Tetteh ve Ozan Kabak ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte TRTSpor'a konuşan Ujfalusi'nin açıklamaları...

“Semih Kaya güçlü bir oyuncu, Sparta Prag’da İngilizce öğrendi. Eskisine göre iletişimiz daha iyi. Güçlü bir oyuncu ama sürekli gelişmesi gerekiyor. Artık 28 yaşında, kalitesini göstermek zorunda.

Tomas Ujfalusi

ARDA BARCELONA’YA GİDEREK HATA YAPTI
Arda Turan, Atletico’dan Barcelona’ya geçerek bence hata yaptı. Barcelona’da oynamak kolay değil. Atletico’da önemli bir futbolcuydu, oyun kurucuydu. Barça’da Messi, Neymar, Suarez gibi oyuncular bu bölgede oynuyor. Orada şans bulduysanız çok iyi kullanmanız gerekiyor. Arda Turan, Galatasaray’a dönmediği için üzgünüm. Eğer dönseydi kendisi ve taraftarlar için daha iyi olabilirdi. Yetiştiği kulüpte oynamasını isterdim.

G.SARAY TETTEH İLE İLGİLENDİ
Galatasaray’ın Benjamin Tetteh ile ilgilendiğini duydum ama Sparta Prag bırakmak istemedi. Takımda onun boşluğunu doldurabilecek golcü olmadan satmaya sıcak bakmadılar. Daha 22 yaşında, iyi bir futbolcu. Daha iyi yerlere gelebilir.

Ozan Kabak güçlü, yetenekli bir futbolcu. Stuttgart’ta 1-2 sene görev aldıktan sonra sonra daha iyi yerlere gelebilir.

Galatasaray’a şampiyon olmak için transfer oldum ve bunu da ilk senemde başardım. Fatih Terim yeni bir takım kurmuştu ve şampiyonluğu Kadıköy’de kutlamıştık. Fenerbahçe stadından Florya’ya gelene kadar yaşadığım hiçbir anı unutamam.”

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Anahtar Kelimeler:
tomas ujfalusi arda turan Galatasaray

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