Tombala nasıl oynanır, kuralları nedir?

Tombala oyunu için kişi sınırlandırması yok. Tombala ekipmanlarına sahip olduktan sonra en az iki kişi bir araya gelip tombala oynayabilirsiniz. Tombala oyunu ekipmanlarını satın alabileceğiniz gibi, evde kendi imkânlarınızla da üretebilirsiniz. Bu ekipmanları öğrendikten sonra bu oyunun nasıl oynandığına birlikte göz atalım.
Öncelikle, bütün taşlar torbanın içine konur ve iyice karıştırılır. Aksi halde taşlar sıralı halde gelebilir. Torbadan sayıları çekmesi için bir kişi belirlenir. Bu kişi, oyuna dahil olabileceği gibi oyunun dışında da kalabilir. Daha sonra üzerinde sayıların yazılı olduğu kartlar herkese dağıtılır. Bu kartlar, isteğe göre ufak miktarda paralarla da satılabilir. Söz gelimi bir kişi oyundaki şansını artırmak isterse iki ya da üç adet kart satın alabilir. Bu şekilde tombala daha eğlenceli hale getirilir.
Torbadan sayıları çekmesi için belirlenen kişi oyunu başlatır. Torbayı iyice karıştırdıktan sonra rastgele bir sayı çeker ve bu sayıyı yüksek sesle herkese bildirir.
Tombala oynamak için mutlaka oyunu satın almanız ya da yapmanız gerekmez. İnternet üzerinden de tombala oynamak mümkün. Bu şekilde hem bekleme süresinden hem de torbadan çekilen sayıları kartınızda arama zahmetinden kurtulursunuz. Telefonunuza indireceğiniz uygulamalarla ya da internet siteleri üzerinden çevrim içi tombala oynama imkânına sahip olabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum