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Tombala nasıl oynanır, kuralları nedir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Tombala, yılbaşı akşamlarının olmazsa olmazlarından. Ülkemizde pek çok seveni bulunan bu şans oyunu, genellikle kalabalık aile buluşmalarında oynanır. Özellikle çocuklar, tombala akşamlarının gelmesini iple çekerler. Peki, bu kadar popüler olan ve sevilen tombala nasıl oynanır, kuralları nedir? İşte tombala oyununa dair tüm detaylar...

Tombala nasıl oynanır, kuralları nedir?

Tombala oynamak için uzun işlemler yapmanıza veya strateji geliştirmenize gerek yok. Tombalada kazanmak için yapmanız gereken tek şey torbadan çıkan sayıları iyi takip etmek. Eğer şanslıysanız, kartınızdaki bütün çinkoları tamamlar ve oyunu kazanırsınız. "Tombala nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir?" gibi sorulara yanıt vermeden önce oyunun kısa tarihine göz atalım.
Tombala Oyununun Tarihçesi

Tombala oyununun kökeni 1530'lu yıllara dayanıyor. O zamanlar tombala, İtalya'da zenginler arasında rağbet gören bir kumar oyunu olarak biliniyor. Bu oyun, daha sonraki yüzyıllarda Fransa, Almanya ve ardından tüm Avrupa'ya yayılmış. 1900'lü yıllara gelindiğinde, matematik profesörü Carl Leffler bu oyun üzerinde çalışıp tombalayı geliştiriyor. Bu yıllarda tombala, çocukların sayıları öğrenmesi için okullarda oynatılır hale gelmiş. Günümüzde ise tombala, ''bingo" ismiyle tüm dünyaya yayılmış durumda.
Tombala Nasıl Oynanır, Kuralları Nedir?

Tombala oyunu için kişi sınırlandırması yok. Tombala ekipmanlarına sahip olduktan sonra en az iki kişi bir araya gelip tombala oynayabilirsiniz. Tombala oyunu ekipmanlarını satın alabileceğiniz gibi, evde kendi imkânlarınızla da üretebilirsiniz. Bu ekipmanları öğrendikten sonra bu oyunun nasıl oynandığına birlikte göz atalım.

Tombala Oyunu Ekipmanları

  • Koyu renk bir torba
  • 1'den 90'a kadar sayıların yazılı olduğu ufak taşlar.
  • 1'den 90'a kadar olan sayılardan; 24-30 adet sayının, 3 sıra halinde rastgele yazılı olduğu kartlar.
  • Karttaki sayıların üzerini kapamak için eşit halde kesilmiş kağıt parçaları.

    Oyunun Başlangıcı

    Öncelikle, bütün taşlar torbanın içine konur ve iyice karıştırılır. Aksi halde taşlar sıralı halde gelebilir. Torbadan sayıları çekmesi için bir kişi belirlenir. Bu kişi, oyuna dahil olabileceği gibi oyunun dışında da kalabilir. Daha sonra üzerinde sayıların yazılı olduğu kartlar herkese dağıtılır. Bu kartlar, isteğe göre ufak miktarda paralarla da satılabilir. Söz gelimi bir kişi oyundaki şansını artırmak isterse iki ya da üç adet kart satın alabilir. Bu şekilde tombala daha eğlenceli hale getirilir.

    Tombala Kuralları ve Oynanış

Torbadan sayıları çekmesi için belirlenen kişi oyunu başlatır. Torbayı iyice karıştırdıktan sonra rastgele bir sayı çeker ve bu sayıyı yüksek sesle herkese bildirir.

  • Oyuncular, torbadan çekilen sayının kendi kartlarında olup olmadığını kontrol ederler. Eğer o sayı kartta bulunuyorsa, sayının üzeri bir kağıt parçasıyla kapatılır. Torbadan çıkan sayı, kartın üzerinde bulunan hiçbir sayıyla uyuşmayabilir.
  • Torbadan sayılar çekilmeye devam edilir. Eğer kart üzerindeki sıralardan birisi tamamen kapanırsa birinci çinko tamamlanmış olur. Oyuncu dilerse yüksek sesle birinci çinkoyu duyurabilir.
  • Oyuncular, torbadan taş çekildikçe kartlarındaki sayıları kapamaya devam ederler. İkinci sıra da tamamlanırsa aynı şekilde ikinci çinko duyurulabilir.
  • Kartındaki üç sırayı da tamamlayan oyuncu tombala yapmış olur ve oyunu kazanır. Bazen iki kişi aynı anda bütün sayıları tamamlayabilir. Bu durumda her iki oyuncu da kazanmış olur.
  • Birisi tombala dediğinde, hile yapıp yapmadığını anlamak için diğer oyuncular tarafından kartı kontrol edilir.

    Ödüller

    Oyundan alınan zevki artırmak için bazı ödüllendirmeler yapılabilir. Mesela, oyun başında her oyuncudan belli bir miktar para toplanıp kazanan oyuncuya verilebilir. Birtakım hediyeler de özellikle çocuklar için ilgi çekici ve sevindirici olabilir. Mesela, her bir çinko ya da tombala karşılığında gofret veya şeker verilebilir.
    Çevrim İçi Tombala Nasıl Oynanır?

    Tombala oynamak için mutlaka oyunu satın almanız ya da yapmanız gerekmez. İnternet üzerinden de tombala oynamak mümkün. Bu şekilde hem bekleme süresinden hem de torbadan çekilen sayıları kartınızda arama zahmetinden kurtulursunuz. Telefonunuza indireceğiniz uygulamalarla ya da internet siteleri üzerinden çevrim içi tombala oynama imkânına sahip olabilirsiniz.

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