Tombala oynamak için uzun işlemler yapmanıza veya strateji geliştirmenize gerek yok. Tombalada kazanmak için yapmanız gereken tek şey torbadan çıkan sayıları iyi takip etmek. Eğer şanslıysanız, kartınızdaki bütün çinkoları tamamlar ve oyunu kazanırsınız. "Tombala nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir?" gibi sorulara yanıt vermeden önce oyunun kısa tarihine göz atalım.

Tombala Oyununun Tarihçesi

Tombala oyununun kökeni 1530'lu yıllara dayanıyor. O zamanlar tombala, İtalya'da zenginler arasında rağbet gören bir kumar oyunu olarak biliniyor. Bu oyun, daha sonraki yüzyıllarda Fransa, Almanya ve ardından tüm Avrupa'ya yayılmış. 1900'lü yıllara gelindiğinde, matematik profesörü Carl Leffler bu oyun üzerinde çalışıp tombalayı geliştiriyor. Bu yıllarda tombala, çocukların sayıları öğrenmesi için okullarda oynatılır hale gelmiş. Günümüzde ise tombala, ''bingo" ismiyle tüm dünyaya yayılmış durumda.

Tombala Nasıl Oynanır, Kuralları Nedir?

Tombala oyunu için kişi sınırlandırması yok. Tombala ekipmanlarına sahip olduktan sonra en az iki kişi bir araya gelip tombala oynayabilirsiniz. Tombala oyunu ekipmanlarını satın alabileceğiniz gibi, evde kendi imkânlarınızla da üretebilirsiniz. Bu ekipmanları öğrendikten sonra bu oyunun nasıl oynandığına birlikte göz atalım.

Tombala Oyunu Ekipmanları

Koyu renk bir torba

1'den 90'a kadar sayıların yazılı olduğu ufak taşlar.

1'den 90'a kadar olan sayılardan; 24-30 adet sayının, 3 sıra halinde rastgele yazılı olduğu kartlar.

Karttaki sayıların üzerini kapamak için eşit halde kesilmiş kağıt parçaları. Oyunun Başlangıcı Öncelikle, bütün taşlar torbanın içine konur ve iyice karıştırılır. Aksi halde taşlar sıralı halde gelebilir. Torbadan sayıları çekmesi için bir kişi belirlenir. Bu kişi, oyuna dahil olabileceği gibi oyunun dışında da kalabilir. Daha sonra üzerinde sayıların yazılı olduğu kartlar herkese dağıtılır. Bu kartlar, isteğe göre ufak miktarda paralarla da satılabilir. Söz gelimi bir kişi oyundaki şansını artırmak isterse iki ya da üç adet kart satın alabilir. Bu şekilde tombala daha eğlenceli hale getirilir. Tombala Kuralları ve Oynanış

Torbadan sayıları çekmesi için belirlenen kişi oyunu başlatır. Torbayı iyice karıştırdıktan sonra rastgele bir sayı çeker ve bu sayıyı yüksek sesle herkese bildirir.