Tomris filmi kaç yılında çekildi? Tomris filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tomris filminin yönetmenliğini Akan Satayev, senaristliğini ise Aliya Nazarbayeva ve Timur Zhaksylykov üstleniyor. Orijinal adı Tomiris olan dram, tarihi, savaş türlerinde olan film Kazakistan yapımıdır. Tomiris filminde Pers kralı Büyük Kiros hakkında da hikayeler yer alıyor. Peki, Tomiris konusu ne, oyuncuları kim? Tomris ne zaman, nerede çekildi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TOMRİS NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kazakistan'da çekimleri tamamlanan Tomris filmi 2019 yılında vizyona girmiştir.

TOMRİS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tomiris, bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris'in hikayesini konu ediyor. Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir.

Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı adını Türk ve dünya tarihine yazdırır.

TOMRİS OYUNCULARI KİMLER?

Almira Tursyn - Tomris, Massagetlerin kadın hükümdarı

Aizhan Lighg - Sardana, Tomris'in yardımcısı

Adil Akhmetov - Argun Beg, Tomris'in eşi

Erkebulan Dairov

Eduardo Minett

Gassan Mesud

Berik Aitzhanov

Azamat Satibaldi

