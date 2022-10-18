Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Tomris filmi kaç yılında çekildi? Tomris filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tomris filmi kaç yılında çekildi? Tomris filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

18.10.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tomris filmi 18 Ekim Salı akşamı trt1'de yayınlanacak. Tomris filminin konusu, oyuncu kadrosu, yapım yılı ve nerede çekildiği gibi detaylar sinemaseverler tarafından merak edildi. Tomris filmi, dünyanın ilk kadın hükümdarı olan Türk Tomris Hatun'u anlatıyor. Peki, Tomris filmi kaç yılında, nerede çekildi? Tomris filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Tomris filmi hakkında detaylar...

Tomris filmi kaç yılında çekildi? Tomris filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tomris filminin yönetmenliğini Akan Satayev, senaristliğini ise Aliya Nazarbayeva ve Timur Zhaksylykov üstleniyor. Orijinal adı Tomiris olan dram, tarihi, savaş türlerinde olan film Kazakistan yapımıdır. Tomiris filminde Pers kralı Büyük Kiros hakkında da hikayeler yer alıyor. Peki, Tomiris konusu ne, oyuncuları kim? Tomris ne zaman, nerede çekildi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TOMRİS NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kazakistan'da çekimleri tamamlanan Tomris filmi 2019 yılında vizyona girmiştir.

tomris filmi konusu nedir

TOMRİS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tomiris, bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris'in hikayesini konu ediyor. Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir.

Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı adını Türk ve dünya tarihine yazdırır.

tomris nerede çekildi

TOMRİS OYUNCULARI KİMLER?

Almira Tursyn - Tomris, Massagetlerin kadın hükümdarı

Aizhan Lighg - Sardana, Tomris'in yardımcısı

Adil Akhmetov - Argun Beg, Tomris'in eşi

Erkebulan Dairov

Eduardo Minett

Gassan Mesud

Berik Aitzhanov

Azamat Satibaldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Recep İvedik ne zaman ve nerede çekildi, konusu nedir?Recep İvedik ne zaman ve nerede çekildi, konusu nedir?
'Bugün ne yiyorsun paşam?' başlığıyla yayıldı'Bugün ne yiyorsun paşam?' başlığıyla yayıldı
Öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdiÖğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan film tomris trt1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Gören bir daha baktı! Sadece özel bölgelerini kapattı

Gören bir daha baktı! Sadece özel bölgelerini kapattı

Çırılçıplak poz verdi! “Farkındalık yaratmak için...”

Çırılçıplak poz verdi! “Farkındalık yaratmak için...”

Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.